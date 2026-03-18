Eine schreckliche nette Familie findet zusammen

Der Kampf der Kulturen ist unaufhaltbar und steigert sich ins Unermessliche, als plötzlich Andreas’ urige Eltern (Carmen Gratl, Roland Silbernagl) auftauchen und der knorrige und vom Damenpaar verachtete Beislwirt Toni (grandios wie immer: Wolfgang Böck) von nebenan äußerst gut mit dem jungen Grundwehrdiener aus dem „Heiligen Land“ kann. Und dann stellt sich auch noch die Frage, wer eigentlich Hedwigs biologischer Vater ist ...