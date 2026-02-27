Der Volleyball-Cupsieger kommt aus der Steiermark

Toller Erfolg! Beim Cup-Final-Four der Volleyballer in Amstetten trumpften bei den Herren die Steirer-Klubs groß auf. Am Samstagabend kommt es nun im Endspiel zwischen UVC Graz und Hartberg zum Titelduell.
Den Anfang machten die Herren des UVC Graz, die eine große Überraschung lieferten: Grunddurchgangssieger Aich/Dob war der Gegner der Steirer im Semifinale, dennoch wuchsen die Mannen von Zoltan Mozer über sich hinaus, schnappten sich im fünften Satz mit 3:2 das Ticket für das Cupfinale. In dem es ausgerechnet gegen den Rivalen aus dem eigenen Bundesland geht: Mit dem ehemaligen Cupsieger (2024) und Vizemeister Hartberg setzte sich im zweiten Halbfinale der Favorit durch. Gegen Waldviertel brauchte der TSV von Coach Markus Hirzcy zu später Stunde aber gute Nerven, ehe das 3:0 nach einem sehr umkämpften letzten Satz feststand. Somit ist fix: Samstag (ab 20.15 Uhr) wird ein steirischer Klub zum Cupsieger gekürt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.