Der Volleyball-Cupsieger kommt aus der Steiermark

Den Anfang machten die Herren des UVC Graz, die eine große Überraschung lieferten: Grunddurchgangssieger Aich/Dob war der Gegner der Steirer im Semifinale, dennoch wuchsen die Mannen von Zoltan Mozer über sich hinaus, schnappten sich im fünften Satz mit 3:2 das Ticket für das Cupfinale. In dem es ausgerechnet gegen den Rivalen aus dem eigenen Bundesland geht: Mit dem ehemaligen Cupsieger (2024) und Vizemeister Hartberg setzte sich im zweiten Halbfinale der Favorit durch. Gegen Waldviertel brauchte der TSV von Coach Markus Hirzcy zu später Stunde aber gute Nerven, ehe das 3:0 nach einem sehr umkämpften letzten Satz feststand. Somit ist fix: Samstag (ab 20.15 Uhr) wird ein steirischer Klub zum Cupsieger gekürt.