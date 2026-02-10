Kurzschluss: Arbeiter erlitt schwere Verbrennungen

Sprint-Finale im Langlaufen – jetzt LIVE
Schrecklicher Arbeitsunfall in Innsbruck: Ein 58-jähriger Elektriker erlitt aufgrund eines Kurzschlusses schwere Verbrennungen und musste mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall am Montagvormittag in Innsbruck. Der 58-jährige Elektriker war in einem Wohnhaus mit Arbeiten an einem Verteilerkasten beschäftigt, als es plötzlich zu einem Kurzschluss kam.
Mit Rettung in die Klinik
„Aufgrund dessen erlitt der Österreicher schwere Verbrennungen an den Händen“, berichtete die Polizei. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik eingeliefert.
Die genaue Ursache ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.
