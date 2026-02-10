Traktor stürzt über Böschung: 25-Jähriger starb

Jede Hilfe zu spät kam für einen 25-jährigen Waldviertler. Er war mit dem Traktor eine rund 30 Meter steile Böschung hinabgestürzt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Sein eigener Bruder entdeckte ihn, doch die Verletzungen waren zu schwer.
Der junge Mann aus dem Bezirk Zwettl war Montagnachmittag in Kirchschlag aus noch unbekannten Gründen mit dem Traktor links von einem Waldweg abgekommen. Der Traktor stürzte die Böschung hinab und überschlug sich dabei mehrmals.
Drei Stunden später entdeckt
Der 25-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und unter dem Gefährt eingeklemmt. Rund drei Stunden nach dem Unfall entdeckte sein Bruder den Verunfallten und wählte sofort den Notruf. Doch für den Lenker kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.
