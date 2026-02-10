Traktor stürzt über Böschung: 25-Jähriger starb

Drei Stunden später entdeckt

Der 25-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und unter dem Gefährt eingeklemmt. Rund drei Stunden nach dem Unfall entdeckte sein Bruder den Verunfallten und wählte sofort den Notruf. Doch für den Lenker kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.