Heuer ist die Pistengaudi auf neuem Rekordkurs

„Unsere Skigebiete sind in den Semesterferien von Niederösterreich und Wien ihrem Anspruch, Nahversorger für den Schneesport zu sein, mehr als gerecht geworden. Die Saisonkarte ,NÖ Bergerlebnispass’ wurde von den Familien auch in den Energieferien fleißig genutzt, beispielsweise am Hochkar von rund einem Viertel aller Gäste“, zieht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine erste Bilanz. Und die „Zwischenzeit“ für den heimischen Tourismus ist gut: Derzeit liegt man um acht Prozent über den Gasteintritten der Wintersaison 2024/25.