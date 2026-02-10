Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wintersport in NÖ

Heuer ist die Pistengaudi auf neuem Rekordkurs

Niederösterreich
10.02.2026 15:00
Zwa Brettln a gführiger Schnee: Niederösterreich präsentiert sich als Wintersportparadies.
Zwa Brettln a gführiger Schnee: Niederösterreich präsentiert sich als Wintersportparadies.(Bild: Ecoplus/Markus Fruehmann)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

105.000 Gäste genossen in den Semesterferien „Urlaub“ in den heimischen Skigebieten. Damit zeichnet sich heuer eine perfekte Pistenbilanz ab – und der Winter ist noch lange

0 Kommentare

Gute Nachrichten von den Skipisten: Nachdem im vergangenen Jahr in Niederösterreich ein richtiger „Hochkar-Winter“ vorherrschte, in dem viele kleinere und niedriger gelegene Skigebiete nur teilweise in Betrieb waren, haben sich die Gäste heuer in den Semesterferien gleichmäßiger auf die Skigebiete in Niederösterreich verteilt. Insgesamt rund 105.000 Besuche, davon 70.000 bei den Aufstiegshilfen der landeseigenen Ecoplus Alpin, konnten verzeichnet werden.

Zitat Icon

Die Skisaison am Hochkar läuft noch acht Wochen bis zum Ostermontag, ansonsten planen wir das Saisonende am 15. März.

Markus Redl, Ecoplus Alpin

Bild: GEPA

„Unsere Skigebiete sind in den Semesterferien von Niederösterreich und Wien ihrem Anspruch, Nahversorger für den Schneesport zu sein, mehr als gerecht geworden. Die Saisonkarte ,NÖ Bergerlebnispass’ wurde von den Familien auch in den Energieferien fleißig genutzt, beispielsweise am Hochkar von rund einem Viertel aller Gäste“, zieht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine erste Bilanz. Und die „Zwischenzeit“ für den heimischen Tourismus ist gut: Derzeit liegt man um acht Prozent über den Gasteintritten der Wintersaison 2024/25.

Noch viele Gäste erwartet
Markus Redl, Geschäftsführer der Ecoplus Alpin: „Die erste Woche der gestaffelten Semesterferien hat für uns die größte Bedeutung. Die Besuche haben sich heuer zwischen 31. Jänner und 8. Februar recht gleichmäßig verteilt. Einzig am Mittwoch waren es aufgrund des starken Windes etwas weniger Gäste, am Freitag dafür mehr. Jetzt in der zweiten Ferienwoche erwarten wir viele Gäste aus dem Burgenland, nächste Woche aus Oberösterreich und der Steiermark.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.634 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.309 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
179.832 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
958 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Außenpolitik
Orbán sieht die Ukraine als „Feind Ungarns“
812 mal kommentiert
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán warnt vor einem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf