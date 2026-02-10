Heuer ist die Pistengaudi auf neuem Rekordkurs

105.000 Gäste genossen in den Semesterferien „Urlaub“ in den heimischen Skigebieten. Damit zeichnet sich heuer eine perfekte Pistenbilanz ab – und der Winter ist noch lange
Gute Nachrichten von den Skipisten: Nachdem im vergangenen Jahr in Niederösterreich ein richtiger „Hochkar-Winter“ vorherrschte, in dem viele kleinere und niedriger gelegene Skigebiete nur teilweise in Betrieb waren, haben sich die Gäste heuer in den Semesterferien gleichmäßiger auf die Skigebiete in Niederösterreich verteilt. Insgesamt rund 105.000 Besuche, davon 70.000 bei den Aufstiegshilfen der landeseigenen Ecoplus Alpin, konnten verzeichnet werden.
Die Skisaison am Hochkar läuft noch acht Wochen bis zum Ostermontag, ansonsten planen wir das Saisonende am 15. März.
Markus Redl, Ecoplus Alpin
Bild: GEPA
„Unsere Skigebiete sind in den Semesterferien von Niederösterreich und Wien ihrem Anspruch, Nahversorger für den Schneesport zu sein, mehr als gerecht geworden. Die Saisonkarte ,NÖ Bergerlebnispass’ wurde von den Familien auch in den Energieferien fleißig genutzt, beispielsweise am Hochkar von rund einem Viertel aller Gäste“, zieht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine erste Bilanz. Und die „Zwischenzeit“ für den heimischen Tourismus ist gut: Derzeit liegt man um acht Prozent über den Gasteintritten der Wintersaison 2024/25.
Noch viele Gäste erwartet
Markus Redl, Geschäftsführer der Ecoplus Alpin: „Die erste Woche der gestaffelten Semesterferien hat für uns die größte Bedeutung. Die Besuche haben sich heuer zwischen 31. Jänner und 8. Februar recht gleichmäßig verteilt. Einzig am Mittwoch waren es aufgrund des starken Windes etwas weniger Gäste, am Freitag dafür mehr. Jetzt in der zweiten Ferienwoche erwarten wir viele Gäste aus dem Burgenland, nächste Woche aus Oberösterreich und der Steiermark.“
