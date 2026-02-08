Vorteilswelt
Mit Rettung in Klinik

Junger E-Scooter-Fahrer ohne Helm schwer gestürzt

Tirol
08.02.2026 08:05
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der junge Mann in die Klinik eingeliefert.
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der junge Mann in die Klinik eingeliefert.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Fataler Unfall am Samstagabend in Hall in Tirol: Ein 18-jähriger Einheimischer kam mit seinem E-Scooter ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er mit der Rettung ins Spital eingeliefert.

Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 18.30 Uhr. Der junge Einheimische war laut Polizei in Hall mit seinem E-Scooter auf einem Radweg unterwegs, als er auf Höhe der Haltestelle Burgfrieden plötzlich stürzte – laut Angaben eines Zeugen ohne Fremdeinwirkung, wie es vonseiten der Ermittler weiter heißt.

Mit Rettung in die Klinik
Der 18-Jährige habe zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen. Er erlitt durch den Sturz erhebliche Verletzungen. Die alarmierte Rettung und der Notarzt führten vor Ort die Erstversorgung durch. Im Anschluss wurde er in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Tirol

