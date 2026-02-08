Junger E-Scooter-Fahrer ohne Helm schwer gestürzt

Fataler Unfall am Samstagabend in Hall in Tirol: Ein 18-jähriger Einheimischer kam mit seinem E-Scooter ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er mit der Rettung ins Spital eingeliefert.
Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 18.30 Uhr. Der junge Einheimische war laut Polizei in Hall mit seinem E-Scooter auf einem Radweg unterwegs, als er auf Höhe der Haltestelle Burgfrieden plötzlich stürzte – laut Angaben eines Zeugen ohne Fremdeinwirkung, wie es vonseiten der Ermittler weiter heißt.
Mit Rettung in die Klinik
Der 18-Jährige habe zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen. Er erlitt durch den Sturz erhebliche Verletzungen. Die alarmierte Rettung und der Notarzt führten vor Ort die Erstversorgung durch. Im Anschluss wurde er in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.