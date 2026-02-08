Junger E-Scooter-Fahrer ohne Helm schwer gestürzt

Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 18.30 Uhr. Der junge Einheimische war laut Polizei in Hall mit seinem E-Scooter auf einem Radweg unterwegs, als er auf Höhe der Haltestelle Burgfrieden plötzlich stürzte – laut Angaben eines Zeugen ohne Fremdeinwirkung, wie es vonseiten der Ermittler weiter heißt.