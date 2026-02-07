Opfer bezahlt 1000 Euro für falsche Mobiltelefone

Einem Betrüger ging ein Bulgare (42) in Fulpmes im Tiroler Stubaital auf den Leim. Drei Handys kaufte er dem dreisten Ganoven ab. Erst danach stellte sich heraus, dass sowohl die Ware als auch die Rechnung gefälscht waren.
Über die Bühne ging der „Deal“ mit den falschen Handys am Freitag gegen 14.30 Uhr. „In einem Gastronomiebetrieb in Fulpmes wurden dem 42-Jährigen drei Mobiltelefone zum Verkauf angeboten“, heißt es von den Ermittlern. Das Opfer überprüfte die Ware und kontrollierte die IMEI-Nummer mit der vorgezeigten Rechnung.
Von Täter fehlt jede Spur
Im Glauben, dass alles korrekt ist, bezahlte der Bulgare rund 1000 Euro an den Ganoven. Als er die neue Ware in Betrieb nehmen wollte, stellte er jedoch fest, dass sowohl die Handys als auch die Rechnungen gefälscht waren. Von dem Täter fehlt bis dato jede Spur.
