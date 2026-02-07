So teuer werden ab dem 1. April die VVT-Tickets

Auch Einzeltickets werden teurer

Der Preis für das Einzelticket für Seniorinnen und Senioren wird von 1 Euro auf 1,10 Euro erhöht; zwei Zonen sind künftig um 2,20 Euro erhältlich. Ab Zone 14 gilt ein einheitlicher Tarif, der den Höchstpreis für ein Senioren-Einzelticket auf 15,20 Euro begrenzt. Die Anpassung fällt damit bei diesen Tickets etwas höher aus als bei anderen Einzeltickets.