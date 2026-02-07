So teuer werden ab dem 1. April die VVT-Tickets

Tiefer in die Tasche greifen für Bus, Bahn & Co.: Mit der jährlichen Tarifanpassung am 1. April gelten für Tickets des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) auch heuer neue Tarife. Erhöhungen bleiben dabei nicht aus – „bedingt durch deutlich gestiegene Kosten“, betonen die Verantwortlichen.
Die Tarifänderung falle bewusst maßvoll aus und bleibe unter der allgemeinen Inflationsentwicklung der letzten fünf Jahre, heißt es. Konkret: Ein KlimaTicket Tirol kostet künftig 625,60 Euro und damit drei Euro mehr pro Monat. Bisher betrug der Preis bekanntlich 590 Euro.
Das KlimaTicket für Senioren und unter 26-Jährige wird 319 Euro kosten und somit 1,50 Euro monatlich mehr.
Ticketverkäufe decken nur 30 Prozent
Der öffentliche Verkehr in Tirol kostet jährlich rund 302 Millionen Euro, davon stammen etwa 92 Millionen Euro aus Ticketverkäufen, das sind knapp 30 Prozent. Der Rest wird von Land, Bund und Gemeinden sowie Tourismus und Bergbahnen getragen.
Trotz deutlich gestiegener Kosten ist es uns gelungen, unter der Inflationsentwicklung der vergangenen Jahre zu bleiben.
Mobilitäts-Landesrat René Zumtobel (SPÖ).
Die Preise für Einzeltickets werden um ca. 3,5 Prozent erhöht. Es bestehen weiterhin Ermäßigungen für Kinder, Senioren, Jugendliche, Familien und Menschen mit Behinderung.
Auch Einzeltickets werden teurer
Der Preis für das Einzelticket für Seniorinnen und Senioren wird von 1 Euro auf 1,10 Euro erhöht; zwei Zonen sind künftig um 2,20 Euro erhältlich. Ab Zone 14 gilt ein einheitlicher Tarif, der den Höchstpreis für ein Senioren-Einzelticket auf 15,20 Euro begrenzt. Die Anpassung fällt damit bei diesen Tickets etwas höher aus als bei anderen Einzeltickets.
„Trotz deutlich gestiegener Kosten ist es uns gelungen, unter der Inflationsentwicklung der vergangenen Jahre zu bleiben“, betont Mobilitäts-Landesrat René Zumtobel (SPÖ).
Kundenzahl hat sich vervielfacht
Der VVT zählt aktuell 197.700 Stammkunden, die die Öffis regelmäßig nutzen – das sind um 47 Prozent mehr als noch vor sechs Jahren. Damit nutzt bereits ein Viertel aller Tirolerinnen und Tiroler den öffentlichen Verkehr regelmäßig.
