Tiroler U13-Footballer sorgen in USA für Aufsehen

Jede Menge Selfies mit den Stars

Abseits des Spielfelds sammelten die Kids Erlebnisse, die man nicht trainieren kann: Bei der Opening Night und im Rahmen der Pro-Bowl-Trainings kam es zu Selfies und Autogrammen mit NFL-Stars wie George Kittle, Shedeur Sanders oder Amon-Ra St. Brown. „Ich liebe die NFL – diese Spieler einmal live zu sehen, ist einfach mega“, schwärmte Jayden. Greta ergänzte lachend: „Meine Freundin Sophia und ich sind den Spielern nachgelaufen. Am Ende hatten wir sechs Autogramme auf einem Football.“