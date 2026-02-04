Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NFL-Stars staunten

Tiroler U13-Footballer sorgen in USA für Aufsehen

Tirol
04.02.2026 16:00
San Francisco 49ers-Star George Kittle posierte mit den jungen Tirolern für ein Selfie.
San Francisco 49ers-Star George Kittle posierte mit den jungen Tirolern für ein Selfie.(Bild: MaRu)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Ein Debüt, das sich sehen lassen kann: Bei der ersten Teilnahme Österreichs an den NFL Flag 13u International Championships sicherte sich Team Austria auf Anhieb den Titel der besten europäischen Nation. Die MS Hötting-West aus Tirol belegte beim im Rahmen der Super-Bowl-Week nahe San Francisco ausgetragenen Turnier einen starken siebenten Gesamtrang.

0 Kommentare

Gespielt wurde am Laney College in Oakland – und dort bekamen es die Tiroler Schüler gleich mit den großen Namen des internationalen Flag Footballs zu tun. Insgesamt fünf Spiele standen auf dem Programm: Siege gegen Deutschland, Spanien und Frankreich sorgten für eine positive Bilanz, lediglich gegen die Football-Schwergewichte Mexiko und Kanada musste man sich geschlagen geben.

„Es waren so lässige Spiele“
„Wir sind wahnsinnig dankbar für diese großartige Gelegenheit. Es waren so lässige Spiele – ich kann kaum in Worte fassen, was das für ein Erlebnis war“, sagte Head Coach Andreas Leitgeb bei der abschließenden Online-Pressekonferenz. Auch für die Spieler war es Neuland: „Es war sehr cool, plötzlich gegen andere Nationen zu spielen. Aus diesen Spielen können wir extrem viel mitnehmen“, meinte Quarterback Jayden Callahan, Sohn von Österreich-Football-Coach Kyle Callahan.

Auch Browns-QB Shedeur Sanders zeigte sich von den Leistungen der Team Austria-Kids angetan.
Auch Browns-QB Shedeur Sanders zeigte sich von den Leistungen der Team Austria-Kids angetan.(Bild: MaRu)

Ein Hauch von Cordoba in Kalifornien
Besonders in Erinnerung bleibt der Sieg gegen Nachbar Deutschland. „Wir haben uns total gefreut, wie das Spiel begonnen hat – und natürlich noch mehr, wie es dann geendet hat“, sagte Wide Receiver Greta Abentung, die mit sechs Receiving Touchdowns eine Schlüsselrolle spielte.

Jede Menge Selfies mit den Stars
Abseits des Spielfelds sammelten die Kids Erlebnisse, die man nicht trainieren kann: Bei der Opening Night und im Rahmen der Pro-Bowl-Trainings kam es zu Selfies und Autogrammen mit NFL-Stars wie George Kittle, Shedeur Sanders oder Amon-Ra St. Brown. „Ich liebe die NFL – diese Spieler einmal live zu sehen, ist einfach mega“, schwärmte Jayden. Greta ergänzte lachend: „Meine Freundin Sophia und ich sind den Spielern nachgelaufen. Am Ende hatten wir sechs Autogramme auf einem Football.“

Einmalige Erfahrung trägt Früchte
Für das U13-Team der MS Hötting-West war es zugleich das letzte gemeinsame Turnier. Einige Spieler werden altersbedingt ausscheiden, andere – wie der erst elfjährige Niki – könnten sich schon im kommenden Jahr erneut qualifizieren. Und bei manchen hat das Turnier nachhaltige Wirkung gezeigt: „Wenn ich zurück in Österreich bin, melde ich mich fix in einem Verein an“, kündigte Greta an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
184.605 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
175.166 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
133.684 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf