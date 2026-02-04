Tiroler U13-Footballer sorgen in USA für Aufsehen

Ein Debüt, das sich sehen lassen kann: Bei der ersten Teilnahme Österreichs an den NFL Flag 13u International Championships sicherte sich Team Austria auf Anhieb den Titel der besten europäischen Nation. Die MS Hötting-West aus Tirol belegte beim im Rahmen der Super-Bowl-Week nahe San Francisco ausgetragenen Turnier einen starken siebenten Gesamtrang.
Gespielt wurde am Laney College in Oakland – und dort bekamen es die Tiroler Schüler gleich mit den großen Namen des internationalen Flag Footballs zu tun. Insgesamt fünf Spiele standen auf dem Programm: Siege gegen Deutschland, Spanien und Frankreich sorgten für eine positive Bilanz, lediglich gegen die Football-Schwergewichte Mexiko und Kanada musste man sich geschlagen geben.
„Es waren so lässige Spiele“
„Wir sind wahnsinnig dankbar für diese großartige Gelegenheit. Es waren so lässige Spiele – ich kann kaum in Worte fassen, was das für ein Erlebnis war“, sagte Head Coach Andreas Leitgeb bei der abschließenden Online-Pressekonferenz. Auch für die Spieler war es Neuland: „Es war sehr cool, plötzlich gegen andere Nationen zu spielen. Aus diesen Spielen können wir extrem viel mitnehmen“, meinte Quarterback Jayden Callahan, Sohn von Österreich-Football-Coach Kyle Callahan.
Ein Hauch von Cordoba in Kalifornien
Besonders in Erinnerung bleibt der Sieg gegen Nachbar Deutschland. „Wir haben uns total gefreut, wie das Spiel begonnen hat – und natürlich noch mehr, wie es dann geendet hat“, sagte Wide Receiver Greta Abentung, die mit sechs Receiving Touchdowns eine Schlüsselrolle spielte.
Jede Menge Selfies mit den Stars
Abseits des Spielfelds sammelten die Kids Erlebnisse, die man nicht trainieren kann: Bei der Opening Night und im Rahmen der Pro-Bowl-Trainings kam es zu Selfies und Autogrammen mit NFL-Stars wie George Kittle, Shedeur Sanders oder Amon-Ra St. Brown. „Ich liebe die NFL – diese Spieler einmal live zu sehen, ist einfach mega“, schwärmte Jayden. Greta ergänzte lachend: „Meine Freundin Sophia und ich sind den Spielern nachgelaufen. Am Ende hatten wir sechs Autogramme auf einem Football.“
Einmalige Erfahrung trägt Früchte
Für das U13-Team der MS Hötting-West war es zugleich das letzte gemeinsame Turnier. Einige Spieler werden altersbedingt ausscheiden, andere – wie der erst elfjährige Niki – könnten sich schon im kommenden Jahr erneut qualifizieren. Und bei manchen hat das Turnier nachhaltige Wirkung gezeigt: „Wenn ich zurück in Österreich bin, melde ich mich fix in einem Verein an“, kündigte Greta an.
