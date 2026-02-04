Vorteilswelt
40 Tonnen umgekippt

Schwerer Lkw-Unfall auf A2 im Wechselgebiet

Niederösterreich
04.02.2026 09:37
Schwerer Unfall, der zum Glück glimpflich für den Lenker ausging – er konnte sich selbst ...
Schwerer Unfall, der zum Glück glimpflich für den Lenker ausging – er konnte sich selbst befreien und blieb unverletzt.(Bild: Einsatzdoku NÖ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Aus noch unbekannter Ursache kam der Lenker eines Sattelzuges in der Nacht auf Mittwoch in Niederösterreich von der Fahrbahn ab und nach Durchbrechen der Leitplanke seitlich zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und blieb wie durch ein Wunder unverletzt. 

Zu einem schweren Lkw-Unfall musste kurz nach 1 Uhr in der Nacht auf Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr Aspang auf die A2 im Wechselabschnitt ausrücken. Ein Lenker kam mit seinem Sattelzug Fahrtrichtung Wien Höhe Abfahrtsrampe Raststation Zöbern aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke.

Lenker konnte sich unverletzt befreien
Der 40-Tonner stürzte in der Folge um und kam seitlich auf einer Grünfläche, welche die Hauptfahrbahn der A2 von der Abfahrtsrampe der Raststation trennt, zu liegen. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien und blieb wie durch ein Wunder unverletzt.

Sperre und Bergung
Seitens der alarmierten Feuerwehr Aspang wurde die Einsatzstelle gemeinsam mit der Asfinag und der Autobahnpolizei abgesichert, bzw. die Abfahrt Richtung Wien zur Raststation gesperrt. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden. Für die Bergung wurde seitens des Frächters ein Bergeunternehmen beauftragt.

Lkw und Leitplanke ineinander verkeilt
Vor der Bergung musste von der Feuerwehr Aspang die Leitplanke, die sich mit dem Lkw verkeilt hatte, gelöst und entfernt werden. Ebenso mussten mittels Kran die Leitschienensteher entfernt werden. Die Bergungsarbeiten nahmen mehrere Stunden in Anspruch.

Niederösterreich

krone.tv

