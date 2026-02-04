Schwerer Lkw-Unfall auf A2 im Wechselgebiet

Lenker konnte sich unverletzt befreien

Der 40-Tonner stürzte in der Folge um und kam seitlich auf einer Grünfläche, welche die Hauptfahrbahn der A2 von der Abfahrtsrampe der Raststation trennt, zu liegen. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien und blieb wie durch ein Wunder unverletzt.