Graz: Unfalllenker (17) gab sich als Beifahrer aus

Am Abend des 18. Jänner wurden Polizisten zu einem Verkehrsunfall in der Grazer Triester Straße gerufen. Ein 28-Jähriger gab sich gegenüber den Beamten als Lenker aus.

Er behauptete, ein unbekannter Pkw habe ihn durch einen abrupten Fahrstreifenwechsel abgedrängt. Daraufhin habe er ausweichen müssen, sei gegen die Gehsteigkante geprallt und anschließend in zwei parkende Autos gekracht. Sein vermeintlicher Beifahrer, ein 17-jähriger Grazer, sei dabei leicht verletzt worden.