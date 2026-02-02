Hohe Investitionsimpulse bei Tiroler Hausbau-Messe

Fenster, Heizung und Energiesysteme im Fokus

Besonders interessiert waren die Besucher laut einer Befragung an Neuheiten und Trends. Im Fokus standen Angebote rund um Fenster/Türen, Heizung/Klima/Sanitär, Energiesysteme sowie den Innenausbau. „Die Kombination aus persönlicher Fachberatung, hochwertigen Produkten und Neuheiten wurde von Besuchern sehr geschätzt“, freute sich Mayerhofer und dankte allen Besuchern, Partnern und Ausstellern.