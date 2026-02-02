Vorteilswelt
Bilanz äußerst positiv

Hohe Investitionsimpulse bei Tiroler Hausbau-Messe

Tirol
02.02.2026 16:00
Viele Messebesucher kamen laut Befragung mit konkreten Plänen.
Viele Messebesucher kamen laut Befragung mit konkreten Plänen.
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Aus einem Mix aus Neuheiten, Ausstellern und Beratung präsentierte sich die Tiroler Hausbau- und Energie-Messe in diesem Jahr. Insgesamt lockte das Event über 8000 Interessierte an. Die Veranstalter ziehen Bilanz. 

Die Tiroler Hausbau- und Energie-Messe Innsbruck 2026 blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Rund 8000 Besucherinnen und Besucher nutzten die Messe gezielt, um sich fachkundig zu informieren, Angebote zu vergleichen und nächste Schritte für ihre Bau- oder Sanierungsprojekte vorzubereiten.

„Die Tiroler Hausbau- und Energie-Messe hat drei Tage lang gezeigt, wie wichtig persönliche Beratung, hochwertige Angebote und ein umfassender Branchenüberblick sind“, zog Christian Mayerhofer, Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck (CMI), Bilanz, „die Vielzahl an Besuchern mit konkreten Projekten und Planungsvorhaben bestätigt die Messe als führende Informations- und Investitionsplattform für Tiroler Häuslbauer, Renovierer und Sanierer“.

Zitat Icon

Die Kombination aus persönlicher Fachberatung, hochwertigen Produkten und Neuheiten wurde von Besuchern sehr geschätzt.

Christian Mayerhofer, GF Congress Messe Innsbruck (CMI)

Fenster, Heizung und Energiesysteme im Fokus
Besonders interessiert waren die Besucher laut einer Befragung an Neuheiten und Trends. Im Fokus standen Angebote rund um Fenster/Türen, Heizung/Klima/Sanitär, Energiesysteme sowie den Innenausbau. „Die Kombination aus persönlicher Fachberatung, hochwertigen Produkten und Neuheiten wurde von Besuchern sehr geschätzt“, freute sich Mayerhofer und dankte allen Besuchern, Partnern und Ausstellern.

Tirol

