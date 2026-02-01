Rüpel (39) schlug Burschen und hatte Waffen dabei

Nach einem Event in Buch in Tirol (Bezirk Schwaz), machte ein betrunkener Einheimischer (39) negativ auf sich aufmerksam. Er drängte sich beim Verlassen an zwei Personen vorbei und versetzte einem Burschen einen Schlag ins Gesicht. Als die Polizei eintraf, randalierte der Mann und hatte zudem Waffen dabei.