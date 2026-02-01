Rüpel (39) schlug Burschen und hatte Waffen dabei

Nach einem Event in Buch in Tirol (Bezirk Schwaz), machte ein betrunkener Einheimischer (39) negativ auf sich aufmerksam. Er drängte sich beim Verlassen an zwei Personen vorbei und versetzte einem Burschen einen Schlag ins Gesicht. Als die Polizei eintraf, randalierte der Mann und hatte zudem Waffen dabei.
Auf einer Veranstaltung in Buch wollte der 39-Jährige am Sonntag gegen 3.20 Uhr das Areal verlassen. Dabei schob er eine Einheimische (22) und einen weiteren Burschen (16) beiseite. Dem Minderjährigen versetzte er zudem einen Faustschlag ins Gesicht.
Ein Security-Mitarbeiter bemerkte dies und verwies den Mann von der Veranstaltung. Zudem fixierte er ihn, bis die alarmierte Polizei eintraf. Als die Beamten mit dem 39-Jährigen sprechen wollten, zeigte sich dieser unkooperativ.
Er händigte den Polizisten auf Aufforderung einen Schlagring sowie ein Klappmesser aus.
Mann hatte Waffen dabei
Er beschädigte einen Leitpflock, in dem er mit dem Fuß dagegen trat. Obendrein machten die Polizisten einen spannenden Fund: „Er händigte den Polizisten auf Aufforderung einen Schlagring sowie ein Klappmesser aus.“ Gegen den Mann besteht jedoch ein Waffenverbot.
Der 39-Jährige wurde angezeigt. Die 22-Jährige und der 16-Jährige wurden mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert.
