Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Waffenverbot

Rüpel (39) schlug Burschen und hatte Waffen dabei

Tirol
01.02.2026 07:56
Symbolbild
Symbolbild(Bild: KRONEN ZEITUNG)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Nach einem Event in Buch in Tirol (Bezirk Schwaz), machte ein betrunkener Einheimischer (39) negativ auf sich aufmerksam. Er drängte sich beim Verlassen an zwei Personen vorbei und versetzte einem Burschen einen Schlag ins Gesicht. Als die Polizei eintraf, randalierte der Mann und hatte zudem Waffen dabei.

0 Kommentare

Auf einer Veranstaltung in Buch wollte der 39-Jährige am Sonntag gegen 3.20 Uhr das Areal verlassen. Dabei schob er eine Einheimische (22) und einen weiteren Burschen (16) beiseite. Dem Minderjährigen versetzte er zudem einen Faustschlag ins Gesicht.

Ein Security-Mitarbeiter bemerkte dies und verwies den Mann von der Veranstaltung. Zudem fixierte er ihn, bis die alarmierte Polizei eintraf. Als die Beamten mit dem 39-Jährigen sprechen wollten, zeigte sich dieser unkooperativ. 

Zitat Icon

Er händigte den Polizisten auf Aufforderung einen Schlagring sowie ein Klappmesser aus.

Die Polizei

Mann hatte Waffen dabei
Er beschädigte einen Leitpflock, in dem er mit dem Fuß dagegen trat. Obendrein machten die Polizisten einen spannenden Fund: „Er händigte den Polizisten auf Aufforderung einen Schlagring sowie ein Klappmesser aus.“ Gegen den Mann besteht jedoch ein Waffenverbot.

Der 39-Jährige wurde angezeigt. Die 22-Jährige und der 16-Jährige wurden mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
240.126 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
229.019 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
116.903 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf