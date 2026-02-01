Wenn Fahrzeuge nach einer Amtshandlung stranden

Das Rätsel um den abgestellten Pkw in den Viaduktbögen ist gelöst. Viele Innsbrucker haben sich bereits gewundert, wieso das mit Parkklammer versehene Auto seit gefühlten Ewigkeiten in der Ing.-Etzel-Straße steht und sich offenbar niemand berufen fühlt, es endlich zu entfernen. Dabei ist es kein Einzelfall. Als ob die Parkplatzsuche nicht schon schwer genug wäre, kommt es immer wieder vor, dass Autos einfach stehen gelassen werden – quasi für immer. Und während die verwaisten Pkw eine Jahreszeit nach der anderen an der immer gleichen Stelle erleben, fragt man sich: Was passiert denn nun mit denen?