Wilde Schlägerei

Duo schlug Opfer (26) in Bar mehrfach ins Gesicht

Tirol
31.01.2026 09:00
In einer Bar eskalierte ein Streit.
In einer Bar eskalierte ein Streit.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Im Tiroler Wintersport-Mekka Sölden kam es am Freitagabend zu einer wilden Auseinandersetzung! Dabei schlugen zwei Touristen einem 26-jährigen Deutschen mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer landete im Spital.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich in einer Schirmbar in Sölden. Gegen 19.30 Uhr dürfte es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen und zwei Portugiesen im Alter von 31 und 33 Jahren gekommen sein.

Schwere Verletzungen
Dabei dürften die beiden Männer dem 26-Jährigen mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch die Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht.

