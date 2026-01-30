Frontalunfall: Auch zwei Kinder wurden verletzt

Zu einer Frontalkollision kam es am Freitagmittag auf der Fernpass-Bundesstraße bei Bichlbach. Ein Senior (81) wollte abbiegen, daher kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines anderen Pensionisten (70), in dem insgesamt sechs Personen saßen.
Ein 70-jähriger Deutscher lenkte seinen Pkw samt Anhänger von Lermoos kommend in Fahrtrichtung Süden. Zugleich bog ein entgegenkommender 81-jähriger Österreicher mit seinem Auto im Kreuzungsbereich nach Lermoos ein. Dadurch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
Sechs Insassen im Pkw des Deutschen
Im Pkw des 70-Jährigen befanden sich weitere Insassen: eine 67-jährige Deutsche, eine 39-jährige Deutsche, ein 40-jähriger Australier sowie ein 9-jähriger Bub und ein 8-jähriges Mädchen aus Australien.
Bundesstraße war total gesperrt
Durch den Unfall wurden der 81-Jährige sowie die 67-Jährige und die beiden Kinder leicht verletzt, sie wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Reutte gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, diese mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Die B179 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung bis 13.50 Uhr total gesperrt.
Im Einsatz standen vier Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr Lähn, zwei Abschleppunternehmen, das Baubezirksamt Reutte und zwei Polizeistreifen.
