Frontalunfall: Auch zwei Kinder wurden verletzt

Bundesstraße war total gesperrt

Durch den Unfall wurden der 81-Jährige sowie die 67-Jährige und die beiden Kinder leicht verletzt, sie wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Reutte gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, diese mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Die B179 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung bis 13.50 Uhr total gesperrt.