Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Senioren am Steuer

Frontalunfall: Auch zwei Kinder wurden verletzt

Tirol
30.01.2026 20:41
Einer der beteiligten Pkw nach dem Frontalunfall.
Einer der beteiligten Pkw nach dem Frontalunfall.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Zu einer Frontalkollision kam es am Freitagmittag auf der Fernpass-Bundesstraße bei Bichlbach. Ein Senior (81) wollte abbiegen, daher kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines anderen Pensionisten (70), in dem insgesamt sechs Personen saßen.

0 Kommentare

Ein 70-jähriger Deutscher lenkte seinen Pkw samt Anhänger von Lermoos kommend in Fahrtrichtung Süden. Zugleich bog ein entgegenkommender 81-jähriger Österreicher mit seinem Auto im Kreuzungsbereich nach Lermoos ein. Dadurch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Auch das größere Fahrzeug wurde erheblich demoliert.
Auch das größere Fahrzeug wurde erheblich demoliert.(Bild: ZOOM Tirol)

Sechs Insassen im Pkw des Deutschen
Im Pkw des 70-Jährigen befanden sich weitere Insassen: eine 67-jährige Deutsche, eine 39-jährige Deutsche, ein 40-jähriger Australier sowie ein 9-jähriger Bub und ein 8-jähriges Mädchen aus Australien.

Bundesstraße war total gesperrt
Durch den Unfall wurden der 81-Jährige sowie die 67-Jährige und die beiden Kinder leicht verletzt, sie wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Reutte gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, diese mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Die B179 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung bis 13.50 Uhr total gesperrt.

Im Einsatz standen vier Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr Lähn, zwei Abschleppunternehmen, das Baubezirksamt Reutte und zwei Polizeistreifen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
208.071 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
129.732 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
108.012 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf