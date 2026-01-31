Jetzt wartet Ferienspaß im ganzen weiten Land

Von Huskys bis hin zu Pantomime

Im Haus für Natur im Museum Niederösterreich in St. Pölten locken kommende Woche neben der Sonderschau „Tiere der Nacht“ auch die Entdeckungstour am „Tierischen Dienstag“ oder eine spezielle Nachtwächter-Führung am Freitag. Auf der Hohen Wand geht es wiederum mit Lamas durch den Naturpark, in Allentsteig kann man per Husky-Schlittenfahrt die Waldviertler Winterlandschaft erkunden. Auf die Spuren der ältesten Militärakademie der Welt begibt man sich in Wiener Neustadt, um den Ausdruck geht es bei den Pantomime-Workshops im Arnulf Rainer Museum in Baden.