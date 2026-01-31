Vorteilswelt
Kreativ bis sportlich

Jetzt wartet Ferienspaß im ganzen weiten Land

Niederösterreich
31.01.2026 13:00
Garantierten Ferienspaß gibt es etwa bei einer Alpakawanderung im Waldviertel
Garantierten Ferienspaß gibt es etwa bei einer Alpakawanderung im Waldviertel(Bild: NÖ-Werbung)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

In Niederösterreich wartet ein abwechslungsreiches Programm auf den Nachwuchs: Ob Pistengaudi, Alpakawanderung oder Kunst und Kreativstationen. Für jeden ist etwas dabei!

Das erste Halbjahr in der Schule ist geschafft! Ab heute können Niederösterreichs Kinder eine Woche ihre wohlverdiente Freizeit genießen. Für abwechslungsreiche Ferien wird hierzulande einiges geboten: Etwa beim Genuss der weißen Pracht beim Schneeschuhwandern auf der Raxalpe oder beim Ski- und Rodelspaß auf der Gemeindealpe Mitterbach oder der Erlebnisalm Mönichkirchen. Oder auch beim Nachtskifahren am 4. und 6. Februar auf dem Hochkar.

Rodeln am Annaberg
Rodeln am Annaberg(Bild: NÖ-Werbung)

Unterschiedlichste Workshops
Aber auch abseits der Pisten steht genügend Feriengaudi auf dem Programm. Auf Schloss Hof warten Kreativatelier, Streichelzoo, Kasperl- und Marionettentheater und Töpfer- oder Schokoladen-Workshops auf den unterhaltungswilligen Nachwuchs. Und am 7. Februar sucht Rolf Rüdiger beim tierisch-lustigen Lachkonzert das Hohe C. Die Kunstmeile Krems bietet virtuelle Welten in der Landesgalerie, im Karikaturmuseum treffen kleine wie große Besucher auf Grüffelo & Co.

Entdeckungstouren werden im Museum NÖ geboten
Entdeckungstouren werden im Museum NÖ geboten(Bild: NÖ Museum Betriebs GmbH, Daniel Hinterramskogler)
Winterzauber auf Schloss Hof
Winterzauber auf Schloss Hof(Bild: Schloss Hof)

Von Huskys bis hin zu Pantomime
Im Haus für Natur im Museum Niederösterreich in St. Pölten locken kommende Woche neben der Sonderschau „Tiere der Nacht“ auch die Entdeckungstour am „Tierischen Dienstag“ oder eine spezielle Nachtwächter-Führung am Freitag. Auf der Hohen Wand geht es wiederum mit Lamas durch den Naturpark, in Allentsteig kann man per Husky-Schlittenfahrt die Waldviertler Winterlandschaft erkunden. Auf die Spuren der ältesten Militärakademie der Welt begibt man sich in Wiener Neustadt, um den Ausdruck geht es bei den Pantomime-Workshops im Arnulf Rainer Museum in Baden.

