Mit noch mehr Licht finstere Gestalten vertreiben

„Mehr helles Licht als dunkle Gestalten“, lautet dazu das Motto von Bürgermeister Klaus Schneeberger und den ÖBB. „In den letzten Jahren wurden bereits mehrere hunderttausende Euro für die Beleuchtung aufgewendet“, erklärt Erich Pirkl, Geschäftsführer des ÖBB-Immobilienmanagements. Weitere 600.000 € folgen. Vor allem für Frauen und Kinder soll der Bahnhof so zu einem noch sichereren Ort gemacht werden. „Dafür arbeiten wir am Bahnhof Wiener Neustadt sehr eng mit der Stadt und der Polizei zusammen“, so ÖBB-Bahnchef Andreas Matthä.