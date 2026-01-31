Mit noch mehr Licht finstere Gestalten vertreiben

Der Bahnhof in Wiener Neustadt soll mit mehr Licht und Security, Videoüberwachung und verstärkter Securitypräsenz noch sicherer gemacht werden. Die SPÖ ist aber skeptisch und fordert nach wie vor eine eigene Polizeiinspektion.
Vor allem Frauen kennen das mulmige Gefühl, wenn sie spätabends vom Bahnsteig durch eine dunkle Unterführung und über eine noch dunklere Straße ins Parkhaus gehen müssen. Am Bahnhof Wiener Neustadt hat man diesbezüglich allerdings vorgesorgt und schon zahlreiche moderne LED-Lampen installiert.
„Mehr helles Licht als dunkle Gestalten“, lautet dazu das Motto von Bürgermeister Klaus Schneeberger und den ÖBB. „In den letzten Jahren wurden bereits mehrere hunderttausende Euro für die Beleuchtung aufgewendet“, erklärt Erich Pirkl, Geschäftsführer des ÖBB-Immobilienmanagements. Weitere 600.000 € folgen. Vor allem für Frauen und Kinder soll der Bahnhof so zu einem noch sichereren Ort gemacht werden. „Dafür arbeiten wir am Bahnhof Wiener Neustadt sehr eng mit der Stadt und der Polizei zusammen“, so ÖBB-Bahnchef Andreas Matthä.
Auch die Security-Präsenz wurde verstärkt. Videoüberwachung, Alkoholverbot, eine Schutzzone rund um den Bahnhof und zusätzlicher Streifendienst solle zu noch mehr Sicherheit beitragen. „Eine Videoüberwachung des Bahnhofplatzes wurde seitens der Landespolizeidirektion beim Bundesministerium beantragt“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Das Prüfungsverfahren läuft aber noch.
Kritik von SPÖ an „medienwirksamen Rundgängen“
„Anstatt medienwirksame Rundgänge am Bahnhof zu inszenieren, braucht es endlich die Wiedereinrichtung der dortigen Polizeiinspektion, eine professionelle Videoüberwachung und grundsätzlich mehr Exekutivbeamte in der Stadt“, poltert indes SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger. Denn: „Nach wie vor wird mir fast täglich von gefährlichen Situationen und Vorfällen am Bahnhof berichtet.“
