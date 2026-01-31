Vorteilswelt
Gefahren verbannen

Mit noch mehr Licht finstere Gestalten vertreiben

Niederösterreich
31.01.2026 09:15
Helle Bahnsteige, Durchgänge, Unterführungen und auch die Wege zu den Parkhäusern sind bereits ...
Helle Bahnsteige, Durchgänge, Unterführungen und auch die Wege zu den Parkhäusern sind bereits mit zahlreichen modernen LED-Lampen ausgestattet und somit sicherer worden.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Der Bahnhof in Wiener Neustadt soll mit mehr Licht und Security, Videoüberwachung und verstärkter Securitypräsenz noch sicherer gemacht werden. Die SPÖ ist aber skeptisch und fordert nach wie vor eine eigene Polizeiinspektion. 

Vor allem Frauen kennen das mulmige Gefühl, wenn sie spätabends vom Bahnsteig durch eine dunkle Unterführung und über eine noch dunklere Straße ins Parkhaus gehen müssen. Am Bahnhof Wiener Neustadt hat man diesbezüglich allerdings vorgesorgt und schon zahlreiche moderne LED-Lampen installiert.

„Mehr helles Licht als dunkle Gestalten“, lautet dazu das Motto von Bürgermeister Klaus Schneeberger und den ÖBB. „In den letzten Jahren wurden bereits mehrere hunderttausende Euro für die Beleuchtung aufgewendet“, erklärt Erich Pirkl, Geschäftsführer des ÖBB-Immobilienmanagements. Weitere 600.000 € folgen. Vor allem für Frauen und Kinder soll der Bahnhof so zu einem noch sichereren Ort gemacht werden. „Dafür arbeiten wir am Bahnhof Wiener Neustadt sehr eng mit der Stadt und der Polizei zusammen“, so ÖBB-Bahnchef Andreas Matthä.

Alles hell erleuchtet. Mit viel neuem Licht auf den Bahnsteigen, in der Unterführung und auf dem ...
Alles hell erleuchtet. Mit viel neuem Licht auf den Bahnsteigen, in der Unterführung und auf dem Weg zur den Parkhäusern soll die subjektive Sicherheit für Bahnkunden massivst erhöht werden.(Bild: Doris Seebacher)
ÖBB-Chef Andreas Matthä (Mitte) kam höchstpersönlich, um sich vor Ort ein Bild von den ...
ÖBB-Chef Andreas Matthä (Mitte) kam höchstpersönlich, um sich vor Ort ein Bild von den zahlreichen neuen Sicherheitsmaßnahmen zu machen.(Bild: Doris Seebacher)
Im Bild: Erich Pirkl, Geschäftsführer des ÖBB-Immobilienmanagements, ÖVP-Bürgermeister Klaus ...
Im Bild: Erich Pirkl, Geschäftsführer des ÖBB-Immobilienmanagements, ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und ÖBB-Bahnchef Andreas Matthä (v.l.n.r.) inspizieren die mittlerweile hell erleuchteten Bahnsteige.(Bild: Doris Seebacher)

Auch die Security-Präsenz wurde verstärkt. Videoüberwachung, Alkoholverbot, eine Schutzzone rund um den Bahnhof und zusätzlicher Streifendienst solle zu noch mehr Sicherheit beitragen. „Eine Videoüberwachung des Bahnhofplatzes wurde seitens der Landespolizeidirektion beim Bundesministerium beantragt“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Das Prüfungsverfahren läuft aber noch.

SPÖ-Vizebürgermeister schimpft über die Showpolitik Er verlangt nach wie vor eine eigene ...
SPÖ-Vizebürgermeister schimpft über die Showpolitik Er verlangt nach wie vor eine eigene Polizeiinspektion am Bahnhof.(Bild: ZVG SPÖ Wiener Neustadt)

Kritik von SPÖ an „medienwirksamen Rundgängen“
„Anstatt medienwirksame Rundgänge am Bahnhof zu inszenieren, braucht es endlich die Wiedereinrichtung der dortigen Polizeiinspektion, eine professionelle Videoüberwachung und grundsätzlich mehr Exekutivbeamte in der Stadt“, poltert indes SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger. Denn: „Nach wie vor wird mir fast täglich von gefährlichen Situationen und Vorfällen am Bahnhof berichtet.“ 

Niederösterreich

