Öffis in Niederösterreich: Streit um „neuen Weg“

Die SPÖ sieht da Sand im Getriebe und wollte noch die Notbremse ziehen. „Statt den öffentlichen Verkehr in der Ostregion gemeinsam besser zu gestalten, setzt Schwarz-Blau auf verkehrspolitische Eigenbrötlerei. Das bringt mehr Verwaltung, aber keinen Mehrwert für die Menschen“, so Bierbach. ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl zu dem neuen Weg: „Ein wichtiger Schritt in die Zukunft für Pendler, Schüler sowie den Ausflugsverkehr im Land.“