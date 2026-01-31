Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur ÖVP und FPÖ einig

Öffis in Niederösterreich: Streit um „neuen Weg“

Niederösterreich
31.01.2026 14:54
„Landesverkehrsangelegenheiten im Land steuern“, wollen ÖVP und FPÖ. Die SPÖ kritisiert: ...
„Landesverkehrsangelegenheiten im Land steuern“, wollen ÖVP und FPÖ. Die SPÖ kritisiert: „Eigenbrötlerei!“(Bild: NÖVOG/Bollwein)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Die Lenkung der Landesverkehrsagenden durch die NÖVOG: Grünes Licht gaben ÖVP und FPÖ im niederösterreichischen Landtag für eine neue gesetzliche Öffi-Struktur, die SPÖ sieht deshalb „rot“. 

0 Kommentare

Als „einen wesentlichen Schritt für einen modernen, leistungsfähigen und verlässlichen öffentlichen Verkehr“, sieht Landesvize und Verkehrsreferent Udo Landbauer (FPÖ) das nun im Landtag beschlossene „NÖ Mobilitätsgesetz“. Doch die SPÖ bremst die Euphorie gleich ein. „Dieser schwarz-blaue Alleingang bringt keine besseren Öffis, sondern lediglich mehr Bürokratie“, kritisiert Landtagsabgeordneter Michael Bierbach.

Zitat Icon

Das Mobilitätsgesetz bringt mehr Effizienz im Mitteleinsatz, bessere Steuerung und ein verstärktes öffentliches Verkehrsangebot!

Udo Landbauer (FPÖ), Verkehrslandesrat

Bild: FPÖ

Was ist der Hintergrund dieser Weichenstellung für den öffentlichen Verkehr? Kern des Gesetzes ist die Bündelung zentraler Mobilitätsagenden bei der landeseigenen Verkehrsorganisation (NÖVOG). Die bereits im Jahr 2024 paktierte Neuordnung der Zuständigkeiten zwischen dem Verkehrsverbund Ost-Region und der NÖVOG wird damit rechtlich abgesichert. Landbauer: „Landesverkehrsangelegenheiten werden damit wieder dort gesteuert, wo sie hingehören – nämlich beim Land Niederösterreich.“

Zitat Icon

Auch die Arbeiterkammer hat davor gewarnt. Das beschlossene NÖ Mobilitätsgesetz bringt keine besseren Öffis, sondern lediglich mehr Bürokratie

Michael Bierbach, Verkehrssprecher (SPÖ)

Bild: WERNER JAEGER

Die SPÖ sieht da Sand im Getriebe und wollte noch die Notbremse ziehen. „Statt den öffentlichen Verkehr in der Ostregion gemeinsam besser zu gestalten, setzt Schwarz-Blau auf verkehrspolitische Eigenbrötlerei. Das bringt mehr Verwaltung, aber keinen Mehrwert für die Menschen“, so Bierbach. ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl zu dem neuen Weg: „Ein wichtiger Schritt in die Zukunft für Pendler, Schüler sowie den Ausflugsverkehr im Land.“

Das Gesetz wurde schließlich im Leopoldsaal im Regierungsviertel St. Pölten von ÖVP und FPÖ beschlossen. SPÖ, Grüne und Neos zogen nicht mit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
230.303 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
215.777 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
112.605 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf