Land Steiermark startet Zeckenschutz-Impfaktion

Auch wenn das aktuelle Wetter nicht gerade davon zeugt: Der Frühling naht – und damit auch der Start der Zeckensaison. Das Land Steiermark startet ab 2. Februar die Zeckenschutz-Impfaktion in den Bezirkshauptmannschaften sowie im Gesundheitsamt Graz.
Wann waren Sie das letzte Mal „Zecken-Impfen“? Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, im Impfpass nachzusehen. Denn der Frühling kommt schneller, als man denkt, und damit werden auch Zecken wieder aktiv und zur potenziellen Gefahr.
Ab 2. Februar 2026 startet in der Steiermark in den öffentlichen Impfstellen die Zeckenschutz-Impfaktion. Bis zum 31. Juli wird in den Sanitätsreferaten der Bezirkshauptmannschaften in Bruck/Mürzzuschlag, Deutschlandsberg, Hartberg/Fürstenfeld, Graz Umgebung, Leibnitz, Leoben, Murau, Südoststeiermark, Voitsberg und Weiz sowie im Gesundheitsamt des Magistrats Graz und in der Impfstelle der Landessanitätsdirektion geimpft. Im Rahmen dieser Zeckenschutz-Impfaktion des Landes Steiermark kostet der Impfstoff für Kinder 21,50 Euro und für Erwachsene 22 Euro.
Zeckenstich kann tödlich enden
Den Stich kann man sich – ebenso wie eine Überprüfung des Impfstatus – auch beim Hausarzt holen.
„Zeckenstiche können die Erkrankung Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) auslösen”, betont die Leiterin der Landessanitätsdirektion Barbara Pitner. Diese Infektionskrankheit geht mit einer Gehirnhautentzündung und schweren neurologischen Störungen einher. Im Extremfall kann diese Erkrankung zu dauerhaften Lähmungen und sogar zum Tod führen. Die Übertragung des Virus erfolgt durch den Stich einer infizierten Zecke.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.