Land Steiermark startet Zeckenschutz-Impfaktion

Zeckenstich kann tödlich enden

Den Stich kann man sich – ebenso wie eine Überprüfung des Impfstatus – auch beim Hausarzt holen.

„Zeckenstiche können die Erkrankung Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) auslösen”, betont die Leiterin der Landessanitätsdirektion Barbara Pitner. Diese Infektionskrankheit geht mit einer Gehirnhautentzündung und schweren neurologischen Störungen einher. Im Extremfall kann diese Erkrankung zu dauerhaften Lähmungen und sogar zum Tod führen. Die Übertragung des Virus erfolgt durch den Stich einer infizierten Zecke.