Einzigartig: Wenn der Hahn am Kirchplatz kräht

20 Viecherln bei der ersten Segnung

„Wir haben 2009 mit 20 Viecherln begonnen“, kramt Johann Lampl in Erinnerungen. Niemand hätte damals gedacht, dass die Veranstaltung einmal derart viel Zuspruch finden würde. In der Folge nahmen immer mehr Tierhalter aus dem Bezirk Deutschlandsberg und darüber hinaus daran teil. In St. Ulrich wimmelte es am Lichtmess-Tag nur so von Menschen und Tieren. Das große Interesse ist bezeichnend für die Liebe der Menschen zu ihren Haustieren. Sie packen sie warm ein und bringen sie zur Segnung.