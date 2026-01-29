Politik macht sich für die Sonderschulen stark

Auch die ÖVP und der NÖAAB unterstützen die Forderung nach Beibehaltung der Sonderschulen sowie nach passgenauen Lernangeboten für Kinder mit Förderbedarf. Anträge im Landtag sollen die Maßnahmen nun auf Bundesebene vorantreiben. „In der Sonderpädagogik darf kein Kind warten müssen.“, herrscht in der Landeskoalition Einigkeit.



Lebenshilfe NÖ kritisiert FPÖ-Pläne

Mit einem Statement wendet sich die Lebenshilfe Niederösterreich gegen die von der FPÖ geforderte Stärkung der Sonderschulen und den Ausbau der Sonderpädagogik. Statt separater Einrichtungen brauche es inklusive Bildung, ausreichend Unterstützungspersonal, barrierefreie Lernumgebungen und speziell ausgebildete Lehrkräfte. „Die beste Bildung für alle Kinder ist die gemeinsame Bildung, nicht die Sonderschule“, betont Friederike Pospischil, Präsidentin der Lebenshilfe Niederösterreich.

Herausforderungen wie Personalmangel oder fehlende Ressourcen dürften nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden – das Regelschulsystem müsse dringend besser ausgestattet werde, so Pospischil.





