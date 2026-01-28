Kollision auf der Piste: Skifahrerin (66) verletzt

Im Skigebiet Turracher Höhe (Bezirk Murau) krachte am Dienstag ein Unbekannter von hinten in eine 66-jährige Skifahrerin. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden – der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.
Am Dienstag endete ein Skitag auf der steirischen Turracher Höhe für eine 66-Jährige im Krankenhaus. Die Slowenin fuhr mit ihren Alpinskiern gegen 11 Uhr die sogenannte Eisenhutabfahrt talwärts, als sie von einem bislang unbekannten Skifahrer von hinten angefahren wurde.
Unfallverursacher fuhr einfach weiter
Sie stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die 66-Jährige mit Verdacht auf eine Verletzung am linken Handgelenk in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Der unbekannte Skifahrer verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen oder Hilfe zu leisten.
