Kollision auf der Piste: Skifahrerin (66) verletzt

Unfallverursacher fuhr einfach weiter

Sie stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die 66-Jährige mit Verdacht auf eine Verletzung am linken Handgelenk in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Der unbekannte Skifahrer verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen oder Hilfe zu leisten.