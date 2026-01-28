Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So geht Jogginghose

Bei der Arbeit, auf Events, aber nicht zum Joggen

Tirol
28.01.2026 16:00
Das richtige Modell zum richtigen Anlass kann, anstatt schäbig zu wirken, einen lässigen oder ...
Das richtige Modell zum richtigen Anlass kann, anstatt schäbig zu wirken, einen lässigen oder gar edlen Eindruck machen.(Bild: APA/dpa/Jan-Philipp Strobel)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Jogginghosen sind längst mehr als bequeme Begleiter an trüben Couch-Nachmittagen. Doch wie man sie richtig trägt, will gelernt sein. Eine Stilberaterin verrät, wie Sie – entgegen der Meinung eines bekannten Modeschöpfers – trotz Jogginghose Kontrolle über Ihr Leben behalten. 

0 Kommentare

Der kürzlich begangene Tag der Jogginghose ist schon lange nicht mehr der einzige, an dem das Tragen der bequemen Mode salonfähig ist. Denn Jogginghose ist nicht gleich Jogginghose. Während alle Modelle Gummibund, Ösen und Schlaufen gemein haben, unterscheiden sie sich in Form, Farbe und Stoff deutlich – und damit auch in ihren Einsatzmöglichkeiten, wie die Tiroler Mode- und Styleberaterin Astrid Inzinger weiß: „Man kann damit auch einen eleganten Look erzielen.“

Zitat Icon

Je nach Anlass und je nach Beruf kann man Jogginghosen im bestimmten Umfeld tragen. Aber nicht jeder mag es casual.

Astrid Inzinger, Mode- und Styleberaterin aus Hall in Tirol

Bild: Astrid Inzinger

Mit der Dicke des Stoffs lässt sich beeinflussen, wie die Hose fällt. Modische Seitennähte, hochwertige, vielleicht sogar glänzende Stoffe, möglicherweise eine Bundfalte werten sie zusätzlich auf. Dazu lassen sich etwa Blazer oder Pailetten-Tops kombinieren. Das macht auch die Stilexpertin gerne. „Je nachdem, was ich unternehme. Für einen Spaziergang kann es auch mal der Gummizug unten am Bein sein.“ In der Kombination mit hohen Schuhen empfiehlt sie hingegen weites Bein.

Für alles, nur nicht zum Joggen
Während es mit etwas Fingerspitzengefühl also mittlerweile nicht mehr völlig verpönt ist, Jogginghose „auf chic“ zu tragen, ist sie an Sportlern so gut wie gar nicht mehr zu sehen, wie Inzinger schmunzelnd bestätigt: „Zum Joggen trägt man heute eigene Laufhosen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.672 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.343 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.650 mal gelesen
Alexis Pinturault
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf