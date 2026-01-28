Bei der Arbeit, auf Events, aber nicht zum Joggen

Der kürzlich begangene Tag der Jogginghose ist schon lange nicht mehr der einzige, an dem das Tragen der bequemen Mode salonfähig ist. Denn Jogginghose ist nicht gleich Jogginghose. Während alle Modelle Gummibund, Ösen und Schlaufen gemein haben, unterscheiden sie sich in Form, Farbe und Stoff deutlich – und damit auch in ihren Einsatzmöglichkeiten, wie die Tiroler Mode- und Styleberaterin Astrid Inzinger weiß: „Man kann damit auch einen eleganten Look erzielen.“