Bei der Arbeit, auf Events, aber nicht zum Joggen

Jogginghosen sind längst mehr als bequeme Begleiter an trüben Couch-Nachmittagen. Doch wie man sie richtig trägt, will gelernt sein. Eine Stilberaterin verrät, wie Sie – entgegen der Meinung eines bekannten Modeschöpfers – trotz Jogginghose Kontrolle über Ihr Leben behalten.
Der kürzlich begangene Tag der Jogginghose ist schon lange nicht mehr der einzige, an dem das Tragen der bequemen Mode salonfähig ist. Denn Jogginghose ist nicht gleich Jogginghose. Während alle Modelle Gummibund, Ösen und Schlaufen gemein haben, unterscheiden sie sich in Form, Farbe und Stoff deutlich – und damit auch in ihren Einsatzmöglichkeiten, wie die Tiroler Mode- und Styleberaterin Astrid Inzinger weiß: „Man kann damit auch einen eleganten Look erzielen.“
Je nach Anlass und je nach Beruf kann man Jogginghosen im bestimmten Umfeld tragen. Aber nicht jeder mag es casual.
Astrid Inzinger, Mode- und Styleberaterin aus Hall in Tirol
Bild: Astrid Inzinger
Mit der Dicke des Stoffs lässt sich beeinflussen, wie die Hose fällt. Modische Seitennähte, hochwertige, vielleicht sogar glänzende Stoffe, möglicherweise eine Bundfalte werten sie zusätzlich auf. Dazu lassen sich etwa Blazer oder Pailetten-Tops kombinieren. Das macht auch die Stilexpertin gerne. „Je nachdem, was ich unternehme. Für einen Spaziergang kann es auch mal der Gummizug unten am Bein sein.“ In der Kombination mit hohen Schuhen empfiehlt sie hingegen weites Bein.
Für alles, nur nicht zum Joggen
Während es mit etwas Fingerspitzengefühl also mittlerweile nicht mehr völlig verpönt ist, Jogginghose „auf chic“ zu tragen, ist sie an Sportlern so gut wie gar nicht mehr zu sehen, wie Inzinger schmunzelnd bestätigt: „Zum Joggen trägt man heute eigene Laufhosen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.