Der Herr der rot-gelben Einsatzkräfte

Der Steirer Norbert Pichler ist beim Nightrace für 83 Rot-Kreuz-Mitarbeiter verantwortlich. Heuer begeht er sein bereits 26. Rennen!
Norbert Pichler ist beim Nightrace nicht mehr wegzudenken: Bei 26 der insgesamt 29 Rennen war er für das Rote Kreuz mit dabei. Zuerst als Freiwilliger, nur wenige Jahre später übernahm er recht spontan die Einsatzleitung: „Eine Woche vorher hab ich das erfahren“, erzählt der 46-Jährige, der auch die Dienststelle in Schladming führt.
Zuschauer mit Flip Flops
In all den Jahren hat sich einiges getan: „Damals gab es weniger Vorgaben, Glas und Gas waren noch erlaubt. Dementsprechende Verletzungsbilder wie Schnittverletzungen haben sich aufgetan“, erzählt er. Auch der Informationsfluss im Vorfeld hat sich verändert: „Heute wissen die Leute, dass sie sich warm anziehen sollten und passendes Schuhwerk tragen sollten.“ Denn früher waren nur spärlich bekleidete Zuseher trotz Kälte, Eis und Schnee in Flip-Flops keine Seltenheit.
Die Versorgung der Verletzten wurde mittlerweile optimiert: Mussten die Rot-Kreuz-Mitarbeiter Patienten früher über Stiegen in den Keller zur Versorgung tragen, steht nun ein eigenes Zelt auf der Ebene zur Verfügung. Und das alles beim laufenden Pistenbetrieb!
