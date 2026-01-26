Vorteilswelt
26-Mal Nightrace

Der Herr der rot-gelben Einsatzkräfte

Steiermark
26.01.2026 17:52
Norbert Pichler, Einsatzleiter beim Roten Kreuz
Norbert Pichler, Einsatzleiter beim Roten Kreuz(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Der Steirer Norbert Pichler ist beim Nightrace für 83 Rot-Kreuz-Mitarbeiter verantwortlich. Heuer begeht er sein bereits 26. Rennen!

Norbert Pichler ist beim Nightrace nicht mehr wegzudenken: Bei 26 der insgesamt 29 Rennen war er für das Rote Kreuz mit dabei. Zuerst als Freiwilliger, nur wenige Jahre später übernahm er recht spontan die Einsatzleitung: „Eine Woche vorher hab ich das erfahren“, erzählt der 46-Jährige, der auch die Dienststelle in Schladming führt.

Zuschauer mit Flip Flops
In all den Jahren hat sich einiges getan: „Damals gab es weniger Vorgaben, Glas und Gas waren noch erlaubt. Dementsprechende Verletzungsbilder wie Schnittverletzungen haben sich aufgetan“, erzählt er. Auch der Informationsfluss im Vorfeld hat sich verändert: „Heute wissen die Leute, dass sie sich warm anziehen sollten und passendes Schuhwerk tragen sollten.“ Denn früher waren nur spärlich bekleidete Zuseher trotz Kälte, Eis und Schnee in Flip-Flops keine Seltenheit.

Das mobile Versorgungszelt des Roten Kreuzes beim Nightrace
Das mobile Versorgungszelt des Roten Kreuzes beim Nightrace(Bild: Rotes Kreuz Steiermarkdiv)

Die Versorgung der Verletzten wurde mittlerweile optimiert: Mussten die Rot-Kreuz-Mitarbeiter Patienten früher über Stiegen in den Keller zur Versorgung tragen, steht nun ein eigenes Zelt auf der Ebene zur Verfügung. Und das alles beim laufenden Pistenbetrieb!

