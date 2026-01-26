Der Herr der rot-gelben Einsatzkräfte

Zuschauer mit Flip Flops

In all den Jahren hat sich einiges getan: „Damals gab es weniger Vorgaben, Glas und Gas waren noch erlaubt. Dementsprechende Verletzungsbilder wie Schnittverletzungen haben sich aufgetan“, erzählt er. Auch der Informationsfluss im Vorfeld hat sich verändert: „Heute wissen die Leute, dass sie sich warm anziehen sollten und passendes Schuhwerk tragen sollten.“ Denn früher waren nur spärlich bekleidete Zuseher trotz Kälte, Eis und Schnee in Flip-Flops keine Seltenheit.