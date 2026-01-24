Vorteilswelt
Fahrafellner dankt ab

Neues Kommando nach dem Ende einer 25-jährigen Ära

Niederösterreich
24.01.2026 13:00
Das neue Kommando der Stadtfeuerwehr: Riegler, Fryn und Gaschinger
Das neue Kommando der Stadtfeuerwehr: Riegler, Fryn und Gaschinger(Bild: Andreas Gall)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

In der Feuerwehr St. Pölten-Stadt übergab das alte Kommando rund um Didi Fahrafellner das Szepter nun in jüngere Hände. „Die Fußstapfen sind sehr groß“, weiß sein Nachfolger Mateusz Fryn.

0 Kommentare

Wir schreiben das Jahr 2001. Dietmar Fahrafellner, Max Ovecka und Michael Pulker werden an die Spitze der Feuerwehr St. Pölten-Stadt gewählt. 25 Jahre und mehr als 28.000 Einsätze später endet die Ära des Trios. Mit Standing Ovations und großem Applaus wurde den drei Feuerwehrmännern nun für ihr Engagement gedankt. „Wir werden weiterhin dem neuen Kommando mit unserer Expertise zur Verfügung stehen“, beschlossen sie jedoch schon vor einiger Zeit, das Szepter in jüngere Hände zu geben.

2001 wurde das alte Kommando rund um Didi Fahrafellner (o., Mitte) erstmals gewählt.
2001 wurde das alte Kommando rund um Didi Fahrafellner (o., Mitte) erstmals gewählt.(Bild: FF St. Pölten-Stadt)

Neuer Kommandant der rund 200 Freiwilligen ist Mateusz Fryn (36), der zuletzt schon 1. Stellvertreter der Stadtfeuerwehr war. Er wurde mit großer Mehrheit gewählt. „Die Fußstapfen, die ihr hinterlasst, sind groß – sehr groß“, lässt der 36-Jährige seinen Vorgängern wissen. „Gleichzeitig überlasst ihr uns jedoch ein festes und stabiles Fundament, auf dem wir unsere Ideen aufbauen und die Zukunft unserer Feuerwehr weiter gestalten dürfen“, ergänzt er. Unterstützt wird Fryn von seinem Stellvertreter Christoph Riegler, bisher Ausbildungsleiter der Stadtfeuerwehr. Die Leitung des Verwaltungsdienstes hat Nicole Gaschinger übernommen.

Das neue und das alte Kommando mit Bürgermeister Matthias Stadler (re.)
Das neue und das alte Kommando mit Bürgermeister Matthias Stadler (re.)(Bild: Andreas Gall)

Eine der ersten Aufgaben von Fryn war es, Fahrafellner zum Ehrenkommandanten zu ernennen. Auch Ovecka und Pulker wurden entsprechend geehrt. Ovecka erhielt zudem das Verdienstkreuz des Landesfeuerwehrverbands, Pulker das Verdienstzeichen 1. Klasse in Gold.

