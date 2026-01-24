Neues Kommando nach dem Ende einer 25-jährigen Ära

Neuer Kommandant der rund 200 Freiwilligen ist Mateusz Fryn (36), der zuletzt schon 1. Stellvertreter der Stadtfeuerwehr war. Er wurde mit großer Mehrheit gewählt. „Die Fußstapfen, die ihr hinterlasst, sind groß – sehr groß“, lässt der 36-Jährige seinen Vorgängern wissen. „Gleichzeitig überlasst ihr uns jedoch ein festes und stabiles Fundament, auf dem wir unsere Ideen aufbauen und die Zukunft unserer Feuerwehr weiter gestalten dürfen“, ergänzt er. Unterstützt wird Fryn von seinem Stellvertreter Christoph Riegler, bisher Ausbildungsleiter der Stadtfeuerwehr. Die Leitung des Verwaltungsdienstes hat Nicole Gaschinger übernommen.