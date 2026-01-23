Vater und Sohn ertappten Täter auf frischer Tat

Der 54-Jährige und sein Sohn (18) befanden sich gerade in einem Geschäft im Grazer Bezirk Gries, als sie beobachteten, wie ein Mann an ihrem geparkten Fahrzeug den Autospiegel herunterriss. Sofort ging der 54-Jährige hinaus und stellte den Tatverdächtigen – es handelt sich um einen 25-jährigen Afghanen – und hielt ihn auch kurz fest. Doch er konnte zu Fuß flüchten.