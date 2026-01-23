Vater und Sohn ertappten Täter auf frischer Tat

Auf frischer Tat ertappt wurde am Mittwoch ein Mann in Graz, der von einem Auto einen Spiegel abriss. Der Autobesitzer und sein Sohn sahen die Tat, verfolgten den vermeintlichen Täter und hielten ihn fest bis die Polizei kam.
Der 54-Jährige und sein Sohn (18) befanden sich gerade in einem Geschäft im Grazer Bezirk Gries, als sie beobachteten, wie ein Mann an ihrem geparkten Fahrzeug den Autospiegel herunterriss. Sofort ging der 54-Jährige hinaus und stellte den Tatverdächtigen – es handelt sich um einen 25-jährigen Afghanen – und hielt ihn auch kurz fest. Doch er konnte zu Fuß flüchten.
Daraufhin nahmen der 19-Jährige und sein Vater die Verfolgung auf und konnten den 25-Jährigen auch fassen und zum Tatort zurückbringen. Dort hielt der 54-Jährige den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei, die gerufen wurde, fest. Währenddessen bedrohte ihn der 25-Jährige mit dem Umbringen und gab an, ein Messer bei sich zu haben.
Polizisten nahmen den wohnsitzlosen 25-Jährigen kurz darauf fest. Bei seiner Einvernahme war der Tatverdächtige nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
