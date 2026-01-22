Radfahrerin von Auto erfasst: Lenkerin gesucht

Nach einem Verkehrsunfall in Innsbruck am Mittwochabend sucht die Polizei jetzt nach einer Autofahrerin, die beim Ausparken eine Mountainbikerin (23) erfasst hat. Die Verletzungen der jungen Frau wurden erst im Nachhinein ersichtlich, weshalb die beiden keine Daten ausgetauscht hatten.
Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 19.20 Uhr im Innsbrucker Fürstenweg. Die 23-jährige Radfahrerin wollte mit ihrem Mountainbike vor einem Parkhaus nach links abbiegen, während die Lenkerin eines orangen Pkws gerade aus dem Parkhaus fuhr. Dabei kam es zur Kollision.
Vor Ort gab die 23-Jährige an, nicht verletzt zu sein, an den Fahrzeugen war kein Sachschaden zu erkennen. Daher tauschten die beiden Frauen keine Daten aus.
Autofahrerin wird gebeten, sich zu melden
Im Nachhinein bemerkte die Mountainbikerin jedoch Schmerzen an den Beinen und erstattete deshalb Anzeige. Die Exekutive ersucht nun die Pkw-Lenkerin, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck (059133/7591) zu melden.
