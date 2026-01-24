Die kleine Botin erinnert an das DANKE

Wie ich mit dem einfachsten Wort der Welt Wärme in den kalten Jänner zaubere. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Der Jänner lässt es uns heuer ordentlich spüren! Eisige Temperaturen seit Wochen und dazu oft schneidend kalter Wind. Nicht mal mehr die Lichterketten leuchten. Und weil ich gerade in den letzten Tagen den Eindruck habe, dass viele Menschen schon genervt sind und ihnen die Kälte unter die Mäntel kriecht, hab ich mir überlegt, besonders freundlich und warm auf die Menschen zuzugehen. Ein einfaches Danke und ein ehrliches Lächeln bringen etwas Wärme in den klirrend kalten Alltag, den wir (mit allen Terminen und Aufgaben) so oder so bewältigen müssen.
Ein Danke an die Frau, die im Stiegenhaus die Tür aufhält, ein Danke an den Paketboten, der trotz Eisregen freundlich bleibt. Ein Danke ans Kind, wenn es morgens trotz der Kälte in die Schule stapft. Ein Danke an die Freundin und gleich noch ein „Ich denke an dich!“ per WhatsApp. Und nicht zuletzt ein Danke an sich selbst. Einfach so, weil wieder ein Tag voller Eindrücke gut zu Ende begleitet wurde.
Dankbarkeit muss nicht mit Geschenken oder großem Brimborium stattfinden. Es findet in kleinen Momenten im Alltag statt, die wir sonst übergehen oder übersehen. Wenn wir beginnen, das DANKE auszusprechen, verändert sich sofort die Stimmung im Raum, in und zwischen uns. Wenn ich jemandem ganz besonders danken will, schreibe ich eine Karte, die ich selber gestalte und dabei an die Person denke, die die Karte bekommen soll.
