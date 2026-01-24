Die kleine Botin erinnert an das DANKE

Der Jänner lässt es uns heuer ordentlich spüren! Eisige Temperaturen seit Wochen und dazu oft schneidend kalter Wind. Nicht mal mehr die Lichterketten leuchten. Und weil ich gerade in den letzten Tagen den Eindruck habe, dass viele Menschen schon genervt sind und ihnen die Kälte unter die Mäntel kriecht, hab ich mir überlegt, besonders freundlich und warm auf die Menschen zuzugehen. Ein einfaches Danke und ein ehrliches Lächeln bringen etwas Wärme in den klirrend kalten Alltag, den wir (mit allen Terminen und Aufgaben) so oder so bewältigen müssen.