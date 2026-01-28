88 neue Plätze für die Kleinsten Klosterneuburgs

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln / Niederösterreich) präsentierte vergangene Woche ihr aktuelles Großprojekt: Der neue Landeskindergarten soll im Juni nächsten Jahres eröffnen.
Ein Kinderparadies über 1.200 Quadratmeter: Die Stadtgemeinde Klosterneuburg eröffnet ab Juni 2027 eine neue Kinderbetreuungsstätte.
Bei einem Kick-Off am 20. Jänner präsentierten Bürgermeister Christoph Kaufmann und Vizebürgermeisterin Maria T. Eder die Planungsarbeiten des Großprojekts und gaben damit den Startschuss für den Landeskindergarten Kreutzergasse. Die neue Kinderbetreuungsstätte liegt direkt neben dem Universitätsklinikum Tulln-Klosterneuburg und soll künftig in vier Gruppen insgesamt 88 Kindern einen Platz bieten.
Entlastung für den Klinikbetrieb
Durch die Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und der Landesgesundheitsagentur (LGA) werden so auch Betreuungsmöglichkeiten für Kinder von Krankenhaus-, Pflege- und Gemeindemitarbeitern geschaffen. Gerade für Beschäftigte im Klinikbetrieb sei das ein wichtiger Schritt, betont Hans Casper, kaufmännischer Direktor des Standorts Klosterneuburg: „Damit unsere Mitarbeiter arbeiten gehen können, brauchen sie verlässliche Kinderbetreuung. Öffentliche Kindergärten beginnen oft erst um 7.30 Uhr – das passt nicht zu unseren Dienstzeiten“.
Zusätzlichen Handlungsbedarf sieht die Stadtgemeinde auch bei bestehenden Einrichtungen: In einem Kindergarten nur wenige hundert Meter entfernt sind derzeit zwei Gruppen seit längerer Zeit in Containern untergebracht. Mit dem Neubau in der Kreutzergasse soll hier eine nachhaltige Lösung geschaffen und das Betreuungsangebot insgesamt erweitert werden.
Baustart in Sicht
Das Siegerprojekt des Architektenbüros MAGK sieht eine kompakte, hochwassersichere Anlage vor, die sich in die kompakte und historische Bebauung der Kreutzergasse einfügt. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 3,6 Mio. Euro.
Als Totalunternehmer beauftragt wurde die Firma Granit Graz, die das Vorhaben von der Einreichplanung bis hin zur Schlüsselübergabe umsetzt. Abbrucharbeiten des alten Gebäudekomplexes, der rund 16 Jahre leer stand, sowie umfassende Bodenerkundungen wurden bereits abgeschlossen. Der reibungslose Baustart soll demnach in der zweiten Jahreshälfte erfolgen – der Betrieb soll pünktlich zum Kindergartenjahr 2027/28 starten.
„Mit diesem Kindergarten stärken wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Klosterneuburg“, unterstreichen Bürgermeister Kaufmann und Vizebürgermeisterin Eder. Gleichzeitig sei das Projekt ein wichtiger Baustein der laufenden Kinderbetreuungsoffensive der Stadt, in deren Rahmen in den vergangenen Jahren bereits Investitionen in Millionenhöhe in den Ausbau der Kinderbetreuung getätigt wurden.
