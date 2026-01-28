88 neue Plätze für die Kleinsten Klosterneuburgs

Baustart in Sicht

Das Siegerprojekt des Architektenbüros MAGK sieht eine kompakte, hochwassersichere Anlage vor, die sich in die kompakte und historische Bebauung der Kreutzergasse einfügt. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 3,6 Mio. Euro.

Als Totalunternehmer beauftragt wurde die Firma Granit Graz, die das Vorhaben von der Einreichplanung bis hin zur Schlüsselübergabe umsetzt. Abbrucharbeiten des alten Gebäudekomplexes, der rund 16 Jahre leer stand, sowie umfassende Bodenerkundungen wurden bereits abgeschlossen. Der reibungslose Baustart soll demnach in der zweiten Jahreshälfte erfolgen – der Betrieb soll pünktlich zum Kindergartenjahr 2027/28 starten.

„Mit diesem Kindergarten stärken wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Klosterneuburg“, unterstreichen Bürgermeister Kaufmann und Vizebürgermeisterin Eder. Gleichzeitig sei das Projekt ein wichtiger Baustein der laufenden Kinderbetreuungsoffensive der Stadt, in deren Rahmen in den vergangenen Jahren bereits Investitionen in Millionenhöhe in den Ausbau der Kinderbetreuung getätigt wurden.