Andy Marek: Hilfe mit der Weihnachts-Show

Die Andy Marek Weihnachts-Show in der Sporthalle Waidhofen an der Thaya war wieder ein riesiger Erfolg – 1500 Gäste waren hautnah mit dabei . Der aus Groß-Siegharts stammende Entertainer und Moderator, zeigte in einer dreieinhalbstündigen Show sein großes Können und präsentierte tolle Künstler und Gäste wie Seiler & Speer, Gernot Kulis, Dennis Jale, Marjan Shaki, Ale Achtung, Walter Kammerhofer, Sassy um nur einige zu nennen
„Freude bereiten und Menschen helfen“
Marek brachte dabei immer wieder zum Ausdruck, warum er seine Weihnachts-Show, die auch in ORF III gezeigt worden ist, überhaupt mache: „Ich möchte mit dieser Veranstaltung Freude bereiten und Menschen in meiner Heimat, denen es nicht so gut geht, finanziell ein wenig helfen.“ So wurde es nicht nur ein schöner Show-Abend, sondern vor wenigen Tagen überbrachte Andy Marek die eingespielte Summe von 20.200 Euro sechs Familien im Waldviertel und dem Haus der Zuversicht.
„Ich darf an dieser Stelle Danke an alle Sponsoren und natürlich auch Besucher sagen, die es ermöglicht haben, dass ich auch heuer wieder diese große Show durchführen konnte. Mein großes Danke gilt aber auch den Spendern, die durch Anrufe, Spenden per Mail oder durch Versteigerungsobjekte mitgeholfen haben. So war es schließlich auch möglich diesen sehr schönen Betrag weiterzugeben!“ sagt ein zufriedener Andy Marek.
Die Andy Marek Weihnachts-Show 2026 findet am 19. Dezember in der Sporthalle Waidhofen/Thaya statt!
