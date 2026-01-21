Andy Marek: Hilfe mit der Weihnachts-Show

„Freude bereiten und Menschen helfen“

Marek brachte dabei immer wieder zum Ausdruck, warum er seine Weihnachts-Show, die auch in ORF III gezeigt worden ist, überhaupt mache: „Ich möchte mit dieser Veranstaltung Freude bereiten und Menschen in meiner Heimat, denen es nicht so gut geht, finanziell ein wenig helfen.“ So wurde es nicht nur ein schöner Show-Abend, sondern vor wenigen Tagen überbrachte Andy Marek die eingespielte Summe von 20.200 Euro sechs Familien im Waldviertel und dem Haus der Zuversicht.