Teiche als trügerische, tödliche Fallen

in Knacken, ein dumpfer Schlag. Plötzlich kein Halt mehr, das Eis bricht. Auf zugefrorenen Gewässern unterwegs zu sein, ist derzeit oft lebensgefährlich. Trügerisch wirkt das Natureis. Sekundenlang scheinbar stabil, im nächsten Moment eine tödliche Falle. Viele Teiche, Altarme und Seen sind zugefroren. Doch die kommenden Tage bringen laut Prognosen wechselnde Temperaturen. Nächtlicher Frost, tagsüber Plusgrade. Genau diese Schwankungen machen das Eis weich, brüchig und unberechenbar.