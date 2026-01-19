„Auf jeden Fall wird es einen großen Knall geben“

Wie bleibt Dorn trotz Tragik und Desillusionierung als Figur nahbar – spielt der weiße Schäferhund Buddy dabei eine Rolle?

Ja! Dorn hat mit der Welt eigentlich nicht mehr viel am Hut und ist durch sein Schicksal geprägt und verhärtet. Doch der Schäferhund Buddy erinnert ihn an den Hotelhund, mit dem er früher, in besseren Zeiten, Kontakt hatte. Zudem ist Buddy das Bindeglied zwischen Dorn und Lea Wagner und greift immer wieder mit sanfter Pfote in die Handlungen ein, um dem Schicksal auf die Sprünge zu helfen.