Pkw übersehen: Zwei Frauen bei Kollision verletzt

Ein heftiger Unfall forderte am Sonntagvormittag zwei Verletzte in Langkampfen (Bezirk Kufstein). Eine Lenkerin (34) übersah das Auto einer Seniorin (86) und prallte seitlich gegen das Fahrzeug.
Die 86-jährige Einheimische war kurz nach 10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Langkampfener Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 34-jährige Deutsche mit ihrem Auto von der Inntalautobahn ab, um auf die Langkampfener Straße nach links einzubiegen.
Beim Einfahren dürfte die 34-Jährige jedoch das Fahrzeug der Seniorin übersehen haben und prallte seitlich hinein. Dabei zog sie sich eine leichte Verletzung im Gesicht zu. Die Seniorin hingegen verletzte sich schwer am Brustkorb.
Frauen mit Rettung ins Spital
Beide wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.
