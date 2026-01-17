Einbrecher stahlen wertvolle Münzen und Bargeld

Gleich zwei Mal wurden Wohnhäuser in Tirol zum Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Die Diebe stahlen dabei wertvolle Münzen und Bargeld. Der Schaden dürfte hoch sein.
Den Anfang machten Einbrecher in Innsbruck, als sie im Zeitraum zwischen 21. Dezember 2025 und vergangenem Freitag in eine unbewohnte Doppelhaushälfte in Innsbruck eingebrochen waren. Dort wurden laut ersten Ermittlungen mehrere Münzen gestohlen.
Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Weitere Erhebungen sind jedoch bereits im Gange.
Geldtasche gestohlen
Auch in Obermieming schlugen bislang unbekannte Täter zu. Zwischen 28. Dezember und vergangenem Donnerstag verschafften sich die Einbrecher über den Keller Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie dürften die Kellertür ausgehebelt haben.
Sie durchwühlten eine Schublade im Erdgeschoß und stahlen eine Ledergeldtasche mit Bargeld. Der Schaden dürfte um die Tausend Euro betragen.
