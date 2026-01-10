Glatteis: Streu-Traktor rutschte in Straßengraben

Glatteis wurde Samstagfrüh einem Traktor mit Schneepflug und Streuaufsatz in Hart bei Graz zum Verhängnis. Er rutschte in den Graben und gegen eine Schrankenanlage. Aufwändiger Bergungseinsatz für die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.
Zu einem aufwendigen technischen Einsatz wurden die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hart bei Graz am Samstag um 4.30 Uhr in der Früh gerufen. Vermutlich durch Glatteis kam ein Traktor mit Schneepflug und Streuaufsatz in der Autaler Straße auf der Höhe Bahnschranken Knapp von der Straße ab und landete im Straßengraben.
Die Schranken- und Lichtanlage des Bahnüberganges wurde dabei schwer beschädigt. Der Streckendienst der ÖBB wurde alarmiert und aufgrund der Größe des Traktors ein Spezialabschleppunternehmen hinzugezogen.
Vonseiten der Feuerwehr wurden zwischenzeitlich die Absicherung der Unfallstelle und die Verkehrsregelung durchgeführt. Nach dem Eintreffen des Spezialkranes wurde der 6,5 Tonnen schwere Traktor seiner misslichen Lage gehoben, wie FF-Einsatzleiter Peter Preuss schilderte. Nach knapp viereinhalb Stunden war der langwierige Einsatz beendet.
