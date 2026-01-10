Glatteis: Streu-Traktor rutschte in Straßengraben

Zu einem aufwendigen technischen Einsatz wurden die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hart bei Graz am Samstag um 4.30 Uhr in der Früh gerufen. Vermutlich durch Glatteis kam ein Traktor mit Schneepflug und Streuaufsatz in der Autaler Straße auf der Höhe Bahnschranken Knapp von der Straße ab und landete im Straßengraben.