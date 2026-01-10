Vorteilswelt
Lenker (20) gestoppt

Wilde Verfolgungsjagd: Kein Schein, dafür Drogen

Steiermark
10.01.2026 08:21
Der Pkw-Lenker folgte nicht den Anweisungen der Polizei (Symbolbild).
Der Pkw-Lenker folgte nicht den Anweisungen der Polizei (Symbolbild).

Im Grazer Bezirk Lend spielte sich am Freitag eine Verfolgungsjagd ab. Ein 20-Jähriger entzog sich der Anhaltung und raste davon. Wie sich herausstellte, besaß er keinen Führerschein, stand unter Drogen und hatte außerdem Suchtmittel in seinem Auto.

Am Freitagnachmittag entzog sich ein 20-jähriger Pkw einer polizeilichen Anhaltung. Gegen 16.30 Uhr wollten Beamte den weißen Pkw in der Bienengasse aufhalten, als er ihnen davonraste. Daraufhin kam es zu einer wilden Verfolgungsjagd: Der Lenker flüchtete über die Grüne Gasse, weiter auf die Wiener Straße, Am Damm, Gabelsbergerstraße, Am Freigarten, Kleiststraße und bis in die Mariengasse.

Erst in der Keplerstraße konnte er zum Anhalten gebracht werden. Es stellte sich heraus, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Lenkberechtigung, jedoch im Besitz von Suchtmitteln war. Auch beim 29-jährigen Beifahrer und der 18-jährigen Mitfahrerin wurden Suchtmittel sichergestellt.

Bei der Flucht des Lenkers dürften Fußgänger und Fahrzeuglenker gefährdet worden sein, weshalb die Polizei jetzt nach Zeugen und Passanten sucht. Diese werden erbeten, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Wienerstraße unter 059133/6594 zu melden.

