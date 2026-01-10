Wilde Verfolgungsjagd: Kein Schein, dafür Drogen

Am Freitagnachmittag entzog sich ein 20-jähriger Pkw einer polizeilichen Anhaltung. Gegen 16.30 Uhr wollten Beamte den weißen Pkw in der Bienengasse aufhalten, als er ihnen davonraste. Daraufhin kam es zu einer wilden Verfolgungsjagd: Der Lenker flüchtete über die Grüne Gasse, weiter auf die Wiener Straße, Am Damm, Gabelsbergerstraße, Am Freigarten, Kleiststraße und bis in die Mariengasse.