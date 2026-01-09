Radler wollen Bewegung in Verkehrspolitik bringen

Post von der Radlobby St. Pölten erhielten die kandidierenden Parteien im Vorfeld der Gemeinderatswahl. Mit einer Umfrage wurde gezielt nach der weiteren Entwicklung des Radverkehrs in der Landeshauptstadt gefragt. Und zwar speziell, wie sich die Parteien die Einbeziehung der Bürger vorstellen, zum Thema Verkehrsberuhigung stehen und die Stadt der kurzen Wege aufrechterhalten möchten. Im Anschluss an das Neujahrsradeln wurden die Ergebnisse präsentiert. Eines vorweg: ÖVP, FPÖ und KPÖ blieben eine Antwort schuldig.