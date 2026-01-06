Der letzte Feinschliff vor dem großen Steirerball

„Es geht nicht nur darum, die Schritte zu beherrschen – es geht auch um Ausstrahlung, Gemeinschaft und die erhebende Vorfreude auf den Ballabend“, sagte Tanzlehrerin Claudia Eichler am Dienstag. Begeistert zeigte sich bei der Generalprobe auch Organisator Andreas Zakostelsky, der Obmann des fast 130 Jahre alten Vereins der Steirer in Wien: „Die Aufregung ist heute genauso zu spüren wie die Vorfreude auf unseren fröhliganten Steirerball und den Willen der Tänzerinnen und Tänzer, den Festsaal der Wiener Hofburg im Walzertakt zu erobern.“