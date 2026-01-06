Der letzte Feinschliff vor dem großen Steirerball

Jetzt steigt die Nervosität: Am Freitag werden 50 Tanzpaare den großen und seit Wochen restlos ausverkauften Steirerball in der Wiener Hofburg eröffnen. Den letzten Feinschliff holten sie sich am Dreikönigstag bei der Generalprobe im Mailand-Saal der Berufsschule Bad Gleichenberg
Der Ort der Generalprobe ist kein Zufall: Die Tourismusregion Thermen- und Vulkanland ist heuer die Gastregion des von der „Krone“ präsentierten Steirerballs in der Bundeshauptstadt. Die Vielfalt dieser Region wird sich auch in der angebotenen Kulinarik widerspiegeln.
„Es geht nicht nur darum, die Schritte zu beherrschen – es geht auch um Ausstrahlung, Gemeinschaft und die erhebende Vorfreude auf den Ballabend“, sagte Tanzlehrerin Claudia Eichler am Dienstag. Begeistert zeigte sich bei der Generalprobe auch Organisator Andreas Zakostelsky, der Obmann des fast 130 Jahre alten Vereins der Steirer in Wien: „Die Aufregung ist heute genauso zu spüren wie die Vorfreude auf unseren fröhliganten Steirerball und den Willen der Tänzerinnen und Tänzer, den Festsaal der Wiener Hofburg im Walzertakt zu erobern.“
Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee werden übrigens neben dem Einzug und der Eröffnung bei der Mitternachtsquadrille noch einmal am Parkett begeistern.
