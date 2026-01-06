Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dreikönigsschwimmen

Graz: Wasserretter stürzten sich in die eisige Mur

Steiermark
06.01.2026 15:38
Mit Fackeln schwammen die freiwilligen Einsatzkräfte die Mur flussabwärts.
Mit Fackeln schwammen die freiwilligen Einsatzkräfte die Mur flussabwärts.(Bild: ÖWR Landesverband Stmk)

Es ist über die Jahre zum Fixtermin für die heimischen Wasserretter geworden: das Dreikönigsschwimmen in der Mur, mitten im Grazer Zentrum. Diesmal zeigte sich die Landeshauptstadt von ihrer winterlichen Seite.

0 Kommentare

Rund um den Dreikönigstag halten die Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung traditionell ihr Treffen ab, bei dem neben Teamgeist und Abhärtung auch Beistand von oben für das neue Jahr im Mittelpunkt stehen. Heuer wurde der Fenstertag vor dem Feiertag als Termin gewählt – und just an diesem Tag meldete sich der Winter in der Steiermark zurück.

Über 20 Hartgesottene dabei
Mehr als 20 Einsatzkräfte aus dem gesamten Landesverband ließen sich von den eisigen Bedingungen mit minus drei Grad Außentemperatur nicht abhalten und stürzten sich mit Fließwasser-Vollschutz und Fackeln in die Fluten. Vom Treffpunkt Murinsel ging es flussabwärts zur Tegetthoffbrücke.

Bilder vom Grazer Dreikönigsschwimmen 2026
Bilder vom Grazer Dreikönigsschwimmen 2026(Bild: ÖWR Landesverband Stmk)
(Bild: ÖWR Landesverband Stmk)
(Bild: ÖWR Landesverband Stmk)

Seit Jahrhunderten steht der Dreikönigstag für Segen und Schutz für das neue Einsatzjahr. Schwimmvereine, Tauchgruppen und Einsatzorganisationen pflegen rund um diesen Tag Aktivitäten im eiskalten Wasser – um die Gemeinschaft zu stärken, teils auch aus religiösen Gründen. So war im Fall der Wasserretter auch Landeskurat und Seelsorger Franz Brottrager dabei.

Treffpunkt für die Ehrenamtlichen war die Murinsel.
Treffpunkt für die Ehrenamtlichen war die Murinsel.(Bild: ÖWR Landesverband Stmk)

Segnung und Bitte um unfallfreies Jahr
„Wasser ist Leben, nicht nur Tod“, gab er den Ehrenamtlichen, die in der Regel mit den zerstörerischen Seiten des Elements zu tun haben, mit auf den Weg. Neben der Segnung erbat er ein unfallfreies Einsatzjahr 2026 – wie auch das abgelaufene Jahr für den ÖWR-Landesverband ohne große Zwischenfälle abgelaufen war.

Porträt von Andreas Barth
Andreas Barth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
132.482 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
111.251 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
98.847 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf