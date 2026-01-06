Graz: Wasserretter stürzten sich in die eisige Mur

Rund um den Dreikönigstag halten die Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung traditionell ihr Treffen ab, bei dem neben Teamgeist und Abhärtung auch Beistand von oben für das neue Jahr im Mittelpunkt stehen. Heuer wurde der Fenstertag vor dem Feiertag als Termin gewählt – und just an diesem Tag meldete sich der Winter in der Steiermark zurück.