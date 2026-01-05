Historischer Schatz kehrte ins Stift zurück

Englischer Garten wird revitalisiert

Im kommenden Jahr gibt es ein besonderes Jubiläum, das Stift feiert 888 Jahre Bestand. Aus diesem Anlass könnte sich Andreas Gamerith vorstellen, auch einige der besonderen Exponate der Stifts-Sammlungen zu zeigen. Im Rahmen eines Interreg-Projektes unter dem Namen „Cistercapes“ soll die bedeutende Landschaftsgestaltung der Zisterzienser gezeigt werden und auch der Englische Garten des Stiftes Zwettl revitalisiert werden. Dieser wird für die Besucher sogar kostenlos zu besichtigen sein.