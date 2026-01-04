Haus brannte: Bewohner von Rauchmelder geweckt

Sonntagvormittag brach in einem Einfamilienhaus in Eisbach (Graz-Umgebung) ein Brand aus. Der 20-jährige Sohn der Familie war alleine im Haus und wurde durch den Alarm eines Rauchmelders geweckt. Der junge Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.
Am Sonntag gegen 10.20 Uhr brach im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Eisbach (Graz-Umgebung) ein Brand aus. Der 20-jährige Sohn der Familie war zu diesem Zeitpunkt alleine im Haus und schlief im Obergeschoss.
Er wurde durch das Auslösen eines Rauchmelders geweckt. Als der 20-Jährige das Haus verlassen wollte, schlugen ihm im Stiegenhaus schon dichte Rauchschwaden entgegen. Der junge Mann setzte einen Notruf ab und wartete auf einem Balkon im Obergeschoss auf die Einsatzkräfte.
Auch Wellensittiche gerettet
Die Feuerwehr rückte mit Atemschutz aus und evakuierte den Bewohner mittels Brandfluchthaube aus dem Obergeschoss. Zudem konnten aus dem Wohnzimmer zwei Wellensittiche unverletzt gerettet werden.
Das Feuer hatten die Florianis rasch im Griff. Der 20-Jährige wurde von der Rettung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Wie erste Ermittlungen ergaben, dürfte der Brand bei einem Pellets-Zusatzofen im Erdgeschoss seinen Ausgang genommen haben.
