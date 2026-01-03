Wo in der Steiermark Natur-Eislaufen möglich ist

Eiszeit in der Steiermark! Anhaltender Frost ermöglicht Eislaufen auch auf immer mehr Seen und Teichen – sogar in der Landeshauptstadt.
Klirrend kalte Nächte und auch tagsüber winterliche Temperaturen sorgen derzeit in der Steiermark dafür, dass immer mehr Naturgewässer zufrieren und zum Eislaufen einladen.
So herrscht seit 1. Jänner etwa auch am Mariatroster Teich in Graz Hochbetrieb am Eis (täglich von 10 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt, inklusive Verleih).
Nach Jahren wieder Eislauf am Hilmteich?
Am Hilmteich – wo Eislaufen in den letzten Jahren ob der Temperaturen kein Thema war – heißt es indes noch warten und hoffen auf anhaltende Kälte: „Wenn es die Eisstärke zulässt, wären wir bereit. Dazu braucht es aber mindestens 17 Zentimeter Eisschicht, derzeit sind wir bei etwa sieben“, sagt Jakob Kalas, Betreiber des dortigen Bootsverleihs.
Am Naturbadesee Weihermühle in Gratwein, nördlich von Graz, kann man ab Montag seine Runden ziehen, heißt es auf Nachfrage.
Bereits seit Ende Dezember geht es am Freizeitsee Wald am Schoberpaß rund – dank Flutlicht ist Eislaufen und Stockschießen sogar bis 21 Uhr möglich. Das gilt auch für den beliebten Freizeitsee Mönichwald in der nördlichen Oststeiermark, wo neben Eislaufen (inklusive Verleih) auch die Hockeyschläger und Eisstöcke geschwungen werden.
Obersteirische Seen lassen sich noch bitten
Am Putterersee im Ennstal ist noch etwas Geduld gefragt: Der See ist – im Gegensatz zur selben Zeit des Vorjahres – noch nicht ausreichend zugefroren, es soll aber in den kommenden Tagen so weit sein. Ein besonderes Highlight in traumhafter Kulisse ist für viele Obersteirer Eislaufen am Grundlsee. „Er ist noch nicht zugefroren. Der Toplitzsee schon, der ist aber von Schnee bedeckt“, sagt Bürgermeister Franz Steinegger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.