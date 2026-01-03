Vorteilswelt
Frost macht‘s möglich

Wo in der Steiermark Natur-Eislaufen möglich ist

Steiermark
03.01.2026 18:00
Am Mariatroster Teich in Graz kommen Eisläufer seit Neujahr auf ihre Kosten.
Am Mariatroster Teich in Graz kommen Eisläufer seit Neujahr auf ihre Kosten.(Bild: Jürgen Fuchs)

Eiszeit in der Steiermark! Anhaltender Frost ermöglicht Eislaufen auch auf immer mehr Seen und Teichen – sogar in der Landeshauptstadt. 

Klirrend kalte Nächte und auch tagsüber winterliche Temperaturen sorgen derzeit in der Steiermark dafür, dass immer mehr Naturgewässer zufrieren und zum Eislaufen einladen.

So herrscht seit 1. Jänner etwa auch am Mariatroster Teich in Graz Hochbetrieb am Eis (täglich von 10 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt, inklusive Verleih).

Nach Jahren wieder Eislauf am Hilmteich?
Am Hilmteich – wo Eislaufen in den letzten Jahren ob der Temperaturen kein Thema war – heißt es indes noch warten und hoffen auf anhaltende Kälte: „Wenn es die Eisstärke zulässt, wären wir bereit. Dazu braucht es aber mindestens 17 Zentimeter Eisschicht, derzeit sind wir bei etwa sieben“, sagt Jakob Kalas, Betreiber des dortigen Bootsverleihs.

Am Naturbadesee Weihermühle in Gratwein, nördlich von Graz, kann man ab Montag seine Runden ziehen, heißt es auf Nachfrage.

Bereits seit Ende Dezember geht es am Freizeitsee Wald am Schoberpaß rund – dank Flutlicht ist Eislaufen und Stockschießen sogar bis 21 Uhr möglich. Das gilt auch für den beliebten Freizeitsee Mönichwald in der nördlichen Oststeiermark, wo neben Eislaufen (inklusive Verleih) auch die Hockeyschläger und Eisstöcke geschwungen werden.

Obersteirische Seen lassen sich noch bitten
Am Putterersee im Ennstal ist noch etwas Geduld gefragt: Der See ist – im Gegensatz zur selben Zeit des Vorjahres – noch nicht ausreichend zugefroren, es soll aber in den kommenden Tagen so weit sein. Ein besonderes Highlight in traumhafter Kulisse ist für viele Obersteirer Eislaufen am Grundlsee. „Er ist noch nicht zugefroren. Der Toplitzsee schon, der ist aber von Schnee bedeckt“, sagt Bürgermeister Franz Steinegger. 

Steiermark

