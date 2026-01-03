Wo in der Steiermark Natur-Eislaufen möglich ist

Obersteirische Seen lassen sich noch bitten

Am Putterersee im Ennstal ist noch etwas Geduld gefragt: Der See ist – im Gegensatz zur selben Zeit des Vorjahres – noch nicht ausreichend zugefroren, es soll aber in den kommenden Tagen so weit sein. Ein besonderes Highlight in traumhafter Kulisse ist für viele Obersteirer Eislaufen am Grundlsee. „Er ist noch nicht zugefroren. Der Toplitzsee schon, der ist aber von Schnee bedeckt“, sagt Bürgermeister Franz Steinegger.