Florianis verhinderten Großbrand bei Mariazell

In der Walstern bei Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) wurde die Polizei am Donnerstagabend durch das Auslösen einer Alarmanlage zu einem großen Holzhaus gerufen. Als die Beamten bei dem abgelegenen Gebäude ankamen, konnten sie eine starke Rauchentwicklung feststellen und alarmierten umgehend die Feuerwehr Mariazell.