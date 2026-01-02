Florianis verhinderten Großbrand bei Mariazell

Nachdem eine Alarmanlage in einem Holzhaus bei Mariazell ausgelöst hatte, stellte die Polizei am Donnerstagabend eine starke Rauchentwicklung fest und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten ein ausgebrochenes Feuer rechtzeitig löschen und verhinderten so einen Großbrand.
In der Walstern bei Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) wurde die Polizei am Donnerstagabend durch das Auslösen einer Alarmanlage zu einem großen Holzhaus gerufen. Als die Beamten bei dem abgelegenen Gebäude ankamen, konnten sie eine starke Rauchentwicklung feststellen und alarmierten umgehend die Feuerwehr Mariazell.
Keine Verletzten
In einem Raum des Hauses war ein offenes Feuer ausgebrochen, das drei Atemschutztrupps der Feuerwehr noch rechtzeitig löschen konnten. Dadurch konnten die Einsatzkräfte einen größeren Brand verhindern. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Die Feuerwehr Mariazell stand mit 24 Florianis und vier Fahrzeugen rund drei Stunden im Einsatz. Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort. Der Einsatz fand bei Temperaturen von rund minus zehn Grad statt.
