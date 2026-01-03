Herrenteich: Eintauchen in die eiskalten Fluten

Wagemutige Teilnehmer

Für die wagemutigen Teilnehmer, die sich in der traumhaften Badebucht des Teiches in die Fluten wagten, gab es neben einer Finisher-Medaille weitere Startgeschenke. „Unser Event ist nichts für überzeugte Warmduscher. Aber richtig vorbereitet kann ein Eisbad durchaus gesundheitliche Vorteile bieten“, erklärte dazu Organisator Paul Wagesreither. Der Erlös der Veranstaltung geht heuer an die Freiwillige Feuerwehr Schandachen.