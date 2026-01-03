Herrenteich: Eintauchen in die eiskalten Fluten

Für reichlich Gänsehaut bei den Zuschauern sorgte eine „coole“ Benefizveranstaltung in Österreichs nördlichster Stadt. Außerdem wurde beim Neujahrsschwimmen in Litschau für eine Feuerwehr gesammelt...
Eiskalte Tradition: 61 der „Härtesten unter der Waldviertler Wintersonne“ stürzten sich am Nachmittag des 1. Jänners beim 4. Litschauer Neujahrsschwimmen in die eiskalten Fluten des Herrenteiches. Davor war der Schwimmbereich vom Eis befreit worden.
Glockenschlag ermöglichte Spenden
Als Höhepunkt gab es diesmal für die Eisschwimmer eine ganz besondere Herausforderung. Die Neujahrsglocke, welche am Steg im tiefen Wasserbereich befestigt war, musste schwimmend erreicht und geläutet werden. Mit jedem Glockenschlag wurde die Zahlung eines großzügigen Sponsorbetrages ermöglicht.
Wagemutige Teilnehmer
Für die wagemutigen Teilnehmer, die sich in der traumhaften Badebucht des Teiches in die Fluten wagten, gab es neben einer Finisher-Medaille weitere Startgeschenke. „Unser Event ist nichts für überzeugte Warmduscher. Aber richtig vorbereitet kann ein Eisbad durchaus gesundheitliche Vorteile bieten“, erklärte dazu Organisator Paul Wagesreither. Der Erlös der Veranstaltung geht heuer an die Freiwillige Feuerwehr Schandachen.
