NÖ: Acht Verletzte durch Silvesterböller

Flurbrand: Windböen von über 70 km/h

Besonders arbeitsreich verlief die Nacht auch im Bezirk Tulln. In Langenlebarn setzte eine verirrte Silvesterrakete einen Flurbrand entlang der Franz-Josefs-Bahn in Gang. Das Feuer hatte sich bereits auf rund 50 bis 60 Meter ausgebreitet und brannte in unmittelbarer Nähe des Fliegerhorstes. Bei starkem Wind mit Böen von über 70 km pro Stunde konnten die Feuerwehren Langenlebarn und die Horstfeuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Auch in Königstetten, Langenrohr, Tulln Stadt, St Andrä Wördern und Zeiselmauer Wolfpassing kam es zu mehreren Flurbränden.

Feuer drohte auf Gebäude überzugreifen

Weitere Einsätze folgten. In Scheibbs geriet ein Baum in einem Garten in Brand, darunter liegende Gegenstände wurden beschädigt. In Rannersdorf drohte ein Feldbrand auf eine Gartenhütte und ein Wohnhaus überzugreifen. Ein Ausbreiten konnte verhindert werden, größere Schäden blieben aus. In mehreren Fällen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.