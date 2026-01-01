Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Egon Kapellari

Seelsorger und Philosoph feiert runden Geburtstag

Steiermark
01.01.2026 06:00
Der ehemalige Oberhirte der Kärntner und steirischen Katholiken feiert in wenigen Tagen seinen ...
Der ehemalige Oberhirte der Kärntner und steirischen Katholiken feiert in wenigen Tagen seinen 90er.(Bild: Christian Jauschowetz)

Am 12. Jänner 2026 begeht der emeritierte steirische Diözesanbischof Egon Kapellari seinen 90. Geburtstag. Der Steirer gilt als einer der profiliertesten Theologen Österreichs und ist Autor von mehr als 20 Büchern.

0 Kommentare

„Die Knie machen nicht mehr mit.“ – Chronische Schmerzen waren 2015 der Grund für den Rücktritt von Egon Kapellari als steirischer Diözesanbischof. Mittlerweile ist der emeritierte Kirchenchef auf den Rollstuhl als Fortbewegungsmittel angewiesen – doch sein Geist ist trotz des hohen Alters hellwach wie eh und je. Am 12. Jänner begeht Egon Kapellari im kleinen Kreis seinen 90. Geburtstag. Man möge von größeren Feierlichkeiten absehen, ließ er seine Vertrauten wissen; lediglich am Geburtstag selbst soll es einen Gottesdienst in der Kapelle des Priesterseminars geben.

Gewürdigt werden die Verdienste des 1936 geborenen Leobners freilich dennoch, gilt der Obersteirer doch als einer der anerkanntesten Theologen Österreichs. Seine publizistische Tätigkeit vor allem zu Fragen zwischen Kirche, Kunst, Politik und Wirtschaft umfasst mehr als 20 Bücher und machte ihn über die Grenzen des Landes hinaus bekannt: „Heilige Zeichen in Liturgie und Alltag“ wurde sogar ins Koreanische übersetzt. Seelsorger und Philosoph – Kapellari vereint beides.

Zur Person

  • Egon Kapellari wurde am 12. Jänner 1936 in Leoben geboren.
  • Er studierte Rechtswissenschaften in Graz, anschließend Theologie in Salzburg und Graz.
  • 1961 empfing der Obersteirer in Graz die Priesterweihe.
  • Kapellari war von 1982 bis 2001 Diözesanbischof von Gurk-Klagenfurt und von 2001 bis 2015 Diözesanbischof von Graz-Seckau.
  • Seit seinem Rücktritt 2015 lebt er bei den Elisabethinen in Graz.

Er prägte die katholische Kirche in Südösterreich
Die katholische Kirche im Süden Österreichs prägte Kapellari, der nach der Matura 1953 am Gymnasium Leoben Theologie und Rechtswissenschaften studierte und 1981 zum Bischof ernannt wurde, wie kein anderer. Fast zwei Jahrzehnte lang leitete er die Diözese Gurk-Klagenfurt und konnte 1988 etwa Pontifex Johannes Paul II. begrüßen. Danach wechselte er in sein Heimatbundesland Steiermark und fungierte dort 14 Jahre lang als Diözesanbischof. Höhepunkt war auch hier ein Papstbesuch – jener von Benedikt XVI. anno 2007 in Mariazell.

Egon Kapellari als Klagenfurter Bischof mit Jörg Haider (li.) bei Papst Johannes Paul II. in Rom
Egon Kapellari als Klagenfurter Bischof mit Jörg Haider (li.) bei Papst Johannes Paul II. in Rom(Bild: AP/ARTURO MARI)

Heute lebt der emeritierte Bischof in einer Wohnung der Elisabethinen in Graz und hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im steirischen „Sonntagsblatt“ (Ausgabe vom 4. Jänner) blickt der „elder churchman“ (Eigendefinition) nun zurück auf sein bewegtes Leben: „Ich sehe weltweit viel Positives, bin daher im Ganzen gelassen.“ Aus vielen Tätigkeiten und Begegnungen sei „eine reiche Lebensernte erwachsen, die auch in Zukunft weiterwachsen wird, wenn Gott es will“. Den neuen Papst Leo XIV. sieht Egon Kapellari, der weltgeschichtlich nach wie vor bestens informiert ist, übrigens als „wahres und besonderes Geschenk Gottes“.

Porträt von Gerald Schwaiger
Gerald Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
362.731 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
174.474 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
123.996 mal gelesen
Archivbild
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf