Seelsorger und Philosoph feiert runden Geburtstag

Heute lebt der emeritierte Bischof in einer Wohnung der Elisabethinen in Graz und hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im steirischen „Sonntagsblatt“ (Ausgabe vom 4. Jänner) blickt der „elder churchman“ (Eigendefinition) nun zurück auf sein bewegtes Leben: „Ich sehe weltweit viel Positives, bin daher im Ganzen gelassen.“ Aus vielen Tätigkeiten und Begegnungen sei „eine reiche Lebensernte erwachsen, die auch in Zukunft weiterwachsen wird, wenn Gott es will“. Den neuen Papst Leo XIV. sieht Egon Kapellari, der weltgeschichtlich nach wie vor bestens informiert ist, übrigens als „wahres und besonderes Geschenk Gottes“.