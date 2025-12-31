Mit diesem Spektakel rutschen Grazer ins neue Jahr

Ein fulminanter Rutsch ins Jahr 2026: Das Silvesterspektakel holt Lasershows, Wasserfontänen und Saxophonklänge auf den Grazer Hauptplatz. Alle Infos zu Programm und Ablauf.
Jetzt ist es so weit, das Jahr 2025 geht zu Ende. Und das mit einem Feuerwerk: Statt Böller und Kracher gehen Fontänen in die Luft. Beim Silvesterspektakel am Grazer Hauptplatz setzt man erneut auf Wasser, Feuer, Licht und atemraubende Musikshows.
Das Programm für Klein und Groß: Um 17.30 Uhr startet „Spirits of the Time 2025“ mit Klassikern aus vergangener Zeit, interpretiert nach der Klangästhetik von heute. Um 19.30 Uhr folgt „La Dolce Vita“ mit energiegeladenen Pop-Hits und dem Lebensgefühl von „Bella Italia“.
Die beiden Shows wiederholen sich um 21 und 22.30 Uhr, ehe es um Mitternacht zum Höhepunkt mit Sängerin Berenice (unter anderem im Background von Andreas Gabalier) und Saxophonist Nicolo Loro Ravenni (bekannt aus Russkaja) kommt. Ein Spektakel für die ganze Familie!
