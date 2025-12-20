Explosive Funde in Marchfelds Erde vor Windparkbau

Zur Sicherheit wird, bevor der Grundstock für ein neues Windrad in den Boden gelassen wird, eine Untersuchung auf mögliche „Altlasten“ aus dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt. Dazu haben Experten eine moderne Anlage, mit der sie über die Fläche fahren – ein Anhänger erfasst größere metallische Gegenstände in der Tiefe und stellt sie dar. Diesmal kamen sogar die erfahrenen Minensucher von EOD ins Staunen: Zwei 15-cm-Panzergranaten und zwei gleich 82 Millimeter-Mörsergranaten erschienen auf dem Bildschirm – und zwar auf einem ehemaligen Flugfeld nahe des Dorfes Rustenfeld bei Leopoldsfeld im Marchfelde.