Gleich vier Granaten

Explosive Funde in Marchfelds Erde vor Windparkbau

Niederösterreich
20.12.2025 15:30
Da staunten sogar die Experten – über die Größe und Zahl der gefährlichen Funde in der Erde.
Da staunten sogar die Experten – über die Größe und Zahl der gefährlichen Funde in der Erde.(Bild: Krone KREATIV/EOD Munitionsbergung)

„Dicke Dinger“ fanden sich im Marchfelder Boden: Gleich vier Granaten bei einer Suche entdeckt! Im Zuge des Baus eines Windparks stieß Minensucher auf schwere Altlast: Gleich acht Granaten in zwei Bauarbeiten wurden auf dem Areal mittels großer Metalldetektoren entdeckt.

Zur Sicherheit wird, bevor der Grundstock für ein neues Windrad in den Boden gelassen wird, eine Untersuchung auf mögliche „Altlasten“ aus dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt. Dazu haben Experten eine moderne Anlage, mit der sie über die Fläche fahren – ein Anhänger erfasst größere metallische Gegenstände in der Tiefe und stellt sie dar. Diesmal kamen sogar die erfahrenen Minensucher von EOD ins Staunen: Zwei 15-cm-Panzergranaten und zwei gleich 82 Millimeter-Mörsergranaten erschienen auf dem Bildschirm – und zwar auf einem ehemaligen Flugfeld nahe des Dorfes Rustenfeld bei Leopoldsfeld im Marchfelde.

Die „kleinen Stücke“ stammen aus tschechischer Fertigung
Bei den folgenden Ausgrabungsarbeiten war freilich höchste Planungssicherheit und Aufmerksamkeit angesagt, denn die Fundstücke lagen nicht weit voneinander entfernt. Nicht auszudenken, hätte man mit den Bauarbeiten begonnen, ohne vorher einen Bodencheck machen zu lassen. Die Experten Markus (Bild), Stephan und Michael legten die gefährlichen Trümmer frei und konnten die Panzergranaten sogar soweit bestimmen, dass sie in Tschechien gebaut worden sind. Wie immer wurden sie anschließend an den Entminungsdienst des Heeres übergeben.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Niederösterreich

