Busse für Stadt zu teuer – jetzt springt Land ein

Weil die Stadt den Betrieb nicht mehr finanzieren kann, fahren die Ybbser Stadtbusse bald unter neuer Flagge. Die Verkehrsgesellschaft des Landes (NÖVOG) übernimmt die sieben Linien.
An neue Busse müssen sich Pendler in der Region um Ybbs an der Donau im Bezirk Melk gewöhnen. Denn mit 1. Jänner 2026 werden auf den sieben Linien nicht mehr die roten Fahrzeuge des Ybbser Stadtverkehrs unterwegs sein, sondern die LEOpoldi-Linienbusse der Landesverkehrsgesellschaft NÖVOG. Die Finanzierung des Betriebes war für die Stadt nicht mehr zu stemmen, zuletzt betrug das jährliche Defizit bereits an die 190.000 Euro. Dazu kam stetige Personalknappheit. So musste die Stadt die Einstellung mit Jahreswechsel beschließen.
230.000 Kilometer im Jahr
Jetzt springt das Land ein: „Wir lassen die Bevölkerung von Ybbs nicht im Stich“, sagt Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Auch weiterhin werden die Busse unter neuer Flagge 230.000 Kilometer im Jahr abspulen. „Nach Analyse des Angebotes wird dieses sogar erweitert“, betonen die NÖVOG-Bosse Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl. So wird die Line 5 nach Wieselburg ab Jänner auch in den Ferien und an Samstagen befahren. Eingespart wird indes der samstägige Betrieb auf der Linie 7 (Ybbs-Säusenstein), hier wird nur mehr Montag bis Freitag gefahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.