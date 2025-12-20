Vorteilswelt
Ybbser Verkehrsbetrieb

Busse für Stadt zu teuer – jetzt springt Land ein

Niederösterreich
20.12.2025 18:30
LEOpoldi-Busse des Landes lösen die roten Stadtbusse in Ybbs ab.
LEOpoldi-Busse des Landes lösen die roten Stadtbusse in Ybbs ab.

Weil die Stadt den Betrieb nicht mehr finanzieren kann, fahren die Ybbser Stadtbusse bald unter neuer Flagge. Die Verkehrsgesellschaft des Landes (NÖVOG) übernimmt die sieben Linien.

0 Kommentare

An neue Busse müssen sich Pendler in der Region um Ybbs an der Donau im Bezirk Melk gewöhnen. Denn mit 1. Jänner 2026 werden auf den sieben Linien nicht mehr die roten Fahrzeuge des Ybbser Stadtverkehrs unterwegs sein, sondern die LEOpoldi-Linienbusse der Landesverkehrsgesellschaft NÖVOG. Die Finanzierung des Betriebes war für die Stadt nicht mehr zu stemmen, zuletzt betrug das jährliche Defizit bereits an die 190.000 Euro. Dazu kam stetige Personalknappheit. So musste die Stadt die Einstellung mit Jahreswechsel beschließen.

Im künftigen Ybbers Bus: Hasenöhrl, Landbauer, Schroll (v. li.)
Im künftigen Ybbers Bus: Hasenöhrl, Landbauer, Schroll (v. li.)(Bild: Büro LH-Stv. Landbauer)

230.000 Kilometer im Jahr
Jetzt springt das Land ein: „Wir lassen die Bevölkerung von Ybbs nicht im Stich“, sagt Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Auch weiterhin werden die Busse unter neuer Flagge 230.000 Kilometer im Jahr abspulen. „Nach Analyse des Angebotes wird dieses sogar erweitert“, betonen die NÖVOG-Bosse Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl. So wird die Line 5 nach Wieselburg ab Jänner auch in den Ferien und an Samstagen befahren. Eingespart wird indes der samstägige Betrieb auf der Linie 7 (Ybbs-Säusenstein), hier wird nur mehr Montag bis Freitag gefahren.

