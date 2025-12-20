Busse für Stadt zu teuer – jetzt springt Land ein

An neue Busse müssen sich Pendler in der Region um Ybbs an der Donau im Bezirk Melk gewöhnen. Denn mit 1. Jänner 2026 werden auf den sieben Linien nicht mehr die roten Fahrzeuge des Ybbser Stadtverkehrs unterwegs sein, sondern die LEOpoldi-Linienbusse der Landesverkehrsgesellschaft NÖVOG. Die Finanzierung des Betriebes war für die Stadt nicht mehr zu stemmen, zuletzt betrug das jährliche Defizit bereits an die 190.000 Euro. Dazu kam stetige Personalknappheit. So musste die Stadt die Einstellung mit Jahreswechsel beschließen.